Goedlachse koningin Máxima blogt over Kerst Muziekgala (en ontmoet de kerstman) MVO

14u05 0 ANP Koningin Maxima met de Grootste Schoolband van Nederland tijden het Kerst Muziekgala 2017 in Ahoy. Royalty Koningin Máxima noemt het Kerst Muziekgala "een geweldig slotakkoord van een fantastisch muzikaal jaar". Als erevoorzitter van het platform 'Méér Muziek in de Klas' schrijft ze over het kerstgala in een blog.

"Ik ben heel blij met die terechte aandacht voor muziekonderwijs en ik ben trots op wat we samen in beweging hebben gebracht', blogt de koningin. "'Méér Muziek in de Klas' gaat crescendo. Muziek krijgt steeds meer een vaste plek op school en daarmee een vaste plek in het leven van kinderen. Dat is heel erg waardevol."

Máxima is positief over de vooruitgang die het platform boekt. "Op basisscholen door heel Nederland ontdekken kinderen hoe leuk het is om samen muziek te maken. Steeds meer juffen en meesters krijgen de smaak te pakken en geven muziek een grotere rol in hun klas. Pabo's haken aan en doen hun best om de juffen en meesters van morgen meer muzikaal zelfvertrouwen te geven. Gemeenten, muziekscholen, fanfares, orkesten en bedrijven doen mee en helpen waar ze maar kunnen. Ouders horen hoeveel plezier hun kinderen met muziek hebben en worden óók enthousiast. En op televisie volgden elke week honderdduizenden mensen de Lang Leve de Muziek Show waarin schoolklassen laten horen wat ze muzikaal in huis hebben."

"Voor mij persoonlijk is elk muzikaal werkbezoek een feest. Heel leuk is het ook om jonge talenten te spreken die meedoen aan de Lang Leve de Muziek Show. Enkelen van hen waren bij mij thuis op bezoek. Zoals Joël (12) die fantastisch piano speelt. En Aster (10) die alles weet van de tuba. Emma (12) vertelde me dat ze al haar gevoelens kwijt kan in haar viool. Blijdschap, boosheid, verdriet; alles kun je uit de viool laten komen."

ANP Koningin Maxima op het Kerst Muziekgala.

ANP Koningin Maxima op het Kerst Muziekgala.