Goedbedoeld bezoek van Meghan Markle en prins Harry aan kleuterschool escaleert: "Een totaal gebrek aan respect"

04 september 2020

15u18

Bron: Daily Mail 2 Royalty Het bezoek van prins Harry (35) en Meghan Markle (39) aan een kleuterschool in Los Angeles is allerminst gelopen zoals ze wellicht hadden verwacht. De hertog en hertogin hebben zich namelijk de woede van de ouders op de hals gehaald, omdat van coronamaatregelen tijdens het bezoek geen sprake leek. “I k mocht de hand van mijn dochter niet eens vasthouden toen ik haar vorige week naar school bracht. En deze twee duiken zomaar op en lappen de regels aan hun laars waneer zij daar zin in hebben? Een totaal gebrek aan respect!”

De Britse prins en zijn vrouw hebben zich opnieuw in de nesten gewerkt. Want hoewel Harry en Meghan een mondmasker droegen tijdens hun bezoek - waar ze vergeet-mij-nietjes hebben geplant ter ere van prinses Diana -, leken ze zich van alle andere maatregelen die gelden in Californië maar weinig aan te trekken. Zo werd er volgens de ouders onvoldoende afstand gehouden tussen de Sussexes en de kinderen, en was Harry’s neus op verschillende ogenblikken tijdens het bezoek onbedekt.

Het zorgt voor ongerustheid én onbegrip onder de ouders van de kinderen. “Ik mocht de hand van mijn dochter niet eens vasthouden toen ik haar vorige week naar de kleuterschool bracht. En deze twee duiken zomaar op en lappen de regels aan hun laars, waneer zij daar zin in hebben?”, reageerde iemand boos. En ook: “Het is niet veilig om allemaal weer terug naar school te keren, maar wel om met wildvreemden op de foto te gaan” of “Ik mag op dit moment zelfs geen potlood naar mijn kind brengen. Géén bezoekers, géén uitzonderingen!”



‘Alles voor de veiligheid’

Er is intussen een hele discussie ontstaan onder de ouders. “Was je niet bezorgd dat Harry zijn masker verkeerd droeg, zo dicht bij jonge kinderen? Zijn alle ouders van deze kinderen gewaarschuwd dat de hertog en hertogin op bezoek komen en dat ze zo gevaar lopen?”, stellen zij zich vragen. “Harry en Meghan hebben geen respect voor de regels, omdat dit zogezegd iets ‘humanitair’ was. Amerikaanse kinderen hebben er totaal geen idee van wat een hertog of hertogin is. Maar Harry en Meghan kunnen zomaar binnenwandelen, terwijl het mij steeds werd verboden. Ik wilde ook alleen maar een foto maken met mijn kind!”

Het was nochtans één van de eerste keren dat prins en Meghan Markle zich publiekelijk lieten zien sinds hun vertrek uit de Britse monarchie. Volgens het Duitse magazine Gala - dat een gedragsdeskundige inschakelde - zat prins Harry zichtbaar goed in zijn vel tijdens het bezoek, al kan dat van Meghan niet gezegd worden: de expert merkt in haar lichaamstaal dan ook spanning en stress op.

Het koppel besloot in januari te verhuizen naar de States, omdat ze niet langer wilden omgaan met de druk die bij hun koninklijke leven kwam kijken. Maar ook aan de andere kant van de oceaan loopt niet alles van een leien dakje: zo kregen ze kritiek omdat ze hun villa van een “gewelddadige miljonair” kochten en ligt het koppel nu al overhoop met hun buren, door de enorme hoeveelheid paparazzi die Harry en Meghan met zich meebrengen. Sinds ze voet aan grond hebben gezet in de Verenigde Staten zijn Harry en Meghan naarstig op zoek naar nieuwe en zinvolle manieren om hun leven in te vullen. Intussen raakte alvast bekend dat de twee een samenwerking met Netflix zijn aangegaan.

The children of our Preschool Learning Center got a wonderful surprise when The Duke and Duchess of Sussex visited yesterday! ❤️ pic.twitter.com/DsKeUmqDRP Assistance League LA(@ TheLeague_LA) link

