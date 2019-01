Gluren bij de koninklijke buren: nieuwe woonst van Willem-Alexander en Máxima heeft veel bekijks TK

21 januari 2019

07u25

Bron: AD/ANP 0 Royalty Vorig weekend verhuisde de Nederlandse koninklijke familie naar Huis ten Bosch in Den Haag, en hun nieuwe onderkomen trekt erg veel bekijks, zo blijkt. De afgelopen dagen kwamen heel wat mensen een kijkje nemen aan het gerenoveerde paleis, waar koning Willem-Alexander, koningin Máxima en hun dochters - de prinsessen Amalia, Alexia en Ariane - nu wonen.

Tot 2014 woonde prinses Beatrix, eerst nog als koningin, op Huis ten Bosch. Het paleis dichtbij het Haagse Malieveld is daarna ingrijpend gerenoveerd. Die renovatie is nog niet helemaal klaar. Er vinden nog werkzaamheden plaats. De verwachting is dat die in het voorjaar afgerond zijn. De kosten van de renovatie van het paleis vielen met 63 miljoen euro aanmerkelijk hoger uit dan de 35 miljoen waar aanvankelijk van uit werd gegaan.

Het gezin woonde sinds 2003 op De Eikenhorst in Wassenaar. De prinsessen zijn er opgegroeid. In de afgelopen weken zijn de spullen naar hun nieuwe onderkomen gebracht. Erg ver hoefden de verhuizers niet te rijden: Huis ten Bosch ligt maar zes kilometer van de villa in Wassenaar.

Paleis Huis ten Bosch is een van de drie paleizen die door de staat ter beschikking zijn gesteld aan het staatshoofd. Huis ten Bosch wordt gebruikt als woonpaleis en voor representatieve doeleinden zoals officiële ontvangsten van hoogwaardigheidsbekleders. De andere paleizen zijn het werkpaleis Noordeinde in Den Haag en het Koninklijk Paleis Amsterdam, een ontvangstpaleis op de Dam in de hoofdstad.

Het eerste weekend na de verhuizing van de Oranjes naar paleis Huis ten Bosch trok hun nieuwe onderkomen nogal wat bekijks https://t.co/ywQX2BcQc7 pic.twitter.com/CbWSexaeXz AD Show(@ ADshownieuws) link