Ghislaine Maxwell zou gênante videobeelden van prins Andrew in haar bezit hebben: “Ze noemde hem Randy Andy” MVO

22 juli 2020

12u22

Bron: The Sun 0 Royalty Slechts nieuw voor prins Andrew (60), want het ziet ernaar uit dat Ghislaine Maxwell (58), de rechterhand van Jeffrey Epstein, heel wat over hem te vertellen heeft. Zo zou ze in het bezit zijn van bezwarende videobeelden waarop de prins danst met een halfnaakte vrouw.

Tiffany Doe (48 - schuilnaam), een ex-werkneemster van Jeffrey Epstein, beweert dat ze hem en Ghislaine betrapte terwijl ze een gênante video van Andrew aan het bekijken waren. “Volgens mij wist Andrew niet dat hij gefilmd werd”, getuigt ze. “Hij danste met een meisje in een slaapkamer. Ik kende haar niet, maar ze was topless.”

“Ik was op zoek naar Jeffrey en ik kon hem nergens vinden”, vertelt ze aan de Britse krant The Sun. “Ze zaten in een achterkamertje. Een soort tv-controlekamer waar alle beveiligingsbeelden werden opgeslagen. Het was er donker en er hingen overal schermen. Ik had geen idee dat Ghislaine in huis was op dat moment, maar ze was samen met hem naar de video aan het kijken. ‘Dat is nu typisch Randy Andy’, zei ze over de prins. Een vernederende bijnaam die ze voor hem gebruikte. Ik wist dus meteen wie ze aan het bespioneren waren. Het was donker in de slaapkamer in de video, dus ik kan niet met zekerheid zeggen of Andrew al zijn kleren aanhad. Toen Jeffrey en Ghislaine me opmerkten, maakten ze meteen duidelijk dat ik daar niet mocht zijn. Het was niet de bedoeling dat ik haar opmerking zou horen.”

Volgens Tiffany was het niet uitzonderlijk dat Epstein zijn rijke gasten filmde tijdens zijn extravagante feestjes. “Het was een slecht bewaard geheim dat hij camera’s had opgehangen in alle slaapkamers. Ik ben er zeker van dat hij toekeek terwijl die mannen seks hadden met minderjarige meisjes, want zo was hij wel. Hij filmde hen daarnaast ook om de controle over hen te bewaren. Hij kon altijd iets achter de hand houden, hen chanteren. Als die video’s nog bestaan, is dat een zware bewijslast tegen Ghislaine en prins Andrew.”

Ghislaine Maxwell werd opgepakt door de FBI en wordt nu vastgehouden in afwachting van haar proces.

