Gezelschapsdame van Britse koningshuis snoeihard voor Meghan Markle: “Ze begreep niet dat ze hard zou moeten werken” TK

22 maart 2020

18u00

Bron: The Guardian 0 Royalty Binnen een week stappen prins Harry en zijn vrouw Meghan Markle officieel uit het Britse koningshuis - het einde van een zeer kort tijdperk in de koninklijke geschiedenis. Volgens het koppel zelf wegens de grote druk en de media-aandacht die het leven in de spotlights met zich meebrengt, maar volgens lady Anne Glenconner, 30 jaar lang gezelschapsdame van prinses Margaret, moeten we de reden elders zoeken. “Meghan had gewoon niet door dat ze hard zou moeten werken”, klinkt het.

De 87-jarige lady Anne groeide op met de Queen en haar zus, wijlen prinses Margaret. Ze was meer dan 30 jaar lang een vertrouweling van het koningshuis en vervulde de taak van gezelschapsdame voor prinses Margaret. Ze bleef bij haar tot haar dood in 2002 en zag Harry en William van nabij opgroeien; er waren zelfs momenten dat ze de jonge prinsjes in bad stopte ‘s avonds.

Glenconner schreef onlangs een boek over haar ervaringen in Buckingham Palace: ‘Lady in Waiting: My Extraordinary Life in the Shadow of the Crown’, en gaf ook een interview met The Guardian. Daarin had ze het onder meer over haar visie op de huidige situatie. Voor Meghan Markle had ze niet veel sympathie. “Haar fout was dat ze niet begreep dat de royals, zelfs diegenen die niet in rechtstreekse lijn voor de troon zitten, erg hard werken. Ze dacht dat ze kon rondrijden in een gouden koets, maar de realiteit is veel saaier. Prinses Margaret deed bijvoorbeeld veel liefdadigheidswerk waar geen enkele fotograaf aan te pas kwam.”

Hoewel ze erg trouw blijft aan de kroon, heeft lady Anne toch meer respect voor de ‘traditionele’ royals van vroeger. Zelfs prinsen William en Harry krijgen een spreekwoordelijke oorveeg van de dame. “Ze blijven maar doordrammen over hun moeder, prinses Diana. Ik vind het er een beetje over.”

Instant populariteit

Lady Glenconner is niet de enige die zich de afgelopen tijd kritisch uitliet over Meghan. Ook royaltywatcher Omid Scobie vreest dat de actrice zich serieus mispakt heeft aan het leven als Britse royal. “Ze had onrealistische verwachtingen van haar nieuwe positie”, aldus Scobie, die voor Harper’s Bazaar werkt. “Verschillende bronnen dicht bij haar vertelden me dat ze dacht dat haar nieuwe rol ook voor instant populariteit zou zorgen. Erg naïef van haar.”

Nu ze zich teruggetrokken hebben in hun landgoed op Vancouver Island, is Meghan dan ook ‘erg opgelucht’. “Dit is wat ze altijd gewild heeft: controle hebben over haar eigen leven”, vertelde een bron deze week aan People. De ingewijde denkt ook niet dat Harry en zijn vrouw hun tijd eerlijk zullen verdelen tussen Canada/Noord-Amerika en Groot-Brittannië. “Ik denk dat ze voornamelijk ginder zullen blijven, en alleen zullen overvliegen voor officiële bezoeken. Ginder hebben ze de vrijheid om te doen wat ze willen, en de plaatselijke bevolking laat hen gewoon met rust.”