Gewapend op hoge hakken: nieuwe vrouwelijke bodyguard redt Meghan Markle van té enthousiaste fans op Fiji MVO

24 oktober 2018

10u51 4 Royalty Het officiële bezoek van prins Harry en zijn vrouw Meghan Markle aan Suva, de hoofdstad van Fiji, liep helemaal niet zoals gepland. Na slechts 6 minuten op een drukbezochte markt werd Meghan door haar bodyguards naar buiten gebracht wegens té enthousiaste fans.

Het werd al snel duidelijk dat Meghan (37) zich niet op haar gemak voelde in de menigte. Ze werd langs alle kanten aangeklampt en mensen riepen haar na. Haar populariteit zorgde er helaas voor dat de hertogin van Sussex niet de geplande 20 minuten kon blijven. De zwangere Meghan maakte zich misschien zorgen dat iemand haar per ongeluk in de buik zou slaan.

Vrouwelijke bodyguard

Haar bodyguard begeleidde haar naar een minder drukke locatie in de buurt van de markt. Net daardoor viel het de Britse media op dat Meghan een nieuwe bodyguard heeft aangenomen. Opvallend genoeg een vrouw, die ook op de foto’s van het event te zien is.

Het Britse hof bevestigt dat de vrouw het nieuwe hoofd van Meghan’s beveiliging is. Ze vervangt daarmee Bill Renshaw, die na meer dan 30 jaar dienst voor de koninklijke familie op pensioen ging.

Op formele events komt ze stijlvoller over dan haar voorgangers, met een zwart maatpak en hoge hakken. “Meghan is heel tevreden”, zegt een bron dichtbij het koningshuis. “Ze is trouwens niet de enige vrouw die voor de veiligheidsdienst van het koningshuis werkt, hoor.”

De identiteit van de politieagente mag echter niet vrijgegeven worden, omdat ze momenteel nog plichten vervult voor de royals.