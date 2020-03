Gevluchte prinses Haya haalt slag thuis in scheidingsoorlog tegen Emir van Dubai TDS

03 maart 2020

08u28

Bron: ANP 0 Royalty De emir van Dubai, sjeik Mohammed bin Rashid, heeft vrijdag een pijnlijke nederlaag geleden bij het hof van beroep in Londen. Het hof oordeelde dat twee uitspraken die de rechtbank voor familiezaken heeft gedaan in de voogdijstrijd over de twee kinderen die hij heeft met de Jordaanse prinses Haya, gepubliceerd mogen worden. De emir kan die beslissing nog aanvechten bij het Hooggerechtshof en heeft daarvoor tot dinsdagmiddag de tijd.

Sjeik Mohammed (70) had geëist dat de twee rechterlijke uitspraken die betrekking hebben op “bepaalde betwiste feitelijke kwesties” en “kwesties die voortvloeien uit zijn speciale positie als soeverein en regeringsleider van een buitenlandse staat” niet openbaar gemaakt zouden worden. Lord Justice Underhill oordeelde echter dat de zaak “kwesties van algemeen belang” opriep die verder gingen dan de zaak zelf en dat publicatie daarom niet ongewenst was.

Prinses Haya (45), die vorig jaar uit Dubai is vertrokken en zich voorlopig in Londen heeft gevestigd, was zowel vrijdag als donderdag bij de hoorzittingen aanwezig. Zij was tegen de beperking op publicatie van de uitspraken. Ook een aantal media, waaronder The Guardian, hadden protest aangetekend. De uitspraken zijn echter nog steeds geheim hangende het mogelijke beroep van de sjeik bij het Hooggerechtshof.

Prinses Haya, een halfzus van koning Abdullah, trouwde in 2004 met de heerser van Dubai. Ze hebben twee kinderen, om wie het in de rechtszaak in Londen gaat. Haya heeft de voorlopige voogdij gekregen, maar de sjeik wil dat ze bij hem in Dubai komen.

Bekijk ook: Ex-vrouw emir van Dubai doet boekje open over paleisleven

Bekijk ook: Emir van Dubai riskeert proces

Bekijk ook: Is dit de échte reden waarom prinses Haya is gevlucht?