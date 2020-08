Exclusief voor abonnees Gevangen in een gouden kooi of leven als gewone vrouw: Japanse prinses Mako moet belangrijke knoop doorhakken over huwelijk Silke Denissen

Twee jaar nadat de Japanse prinses Mako (28) haar verloving aankondigde, is er nog steeds geen duidelijkheid of het huwelijk zal doorgaan. Daarmee heeft ze de deadline die haar vader heeft opgelegd, gemist. Nochtans heeft haar beslissing een serieuze impact op het Japanse keizershuis, dat door een gebrek aan mannelijke troonopvolgers steeds meer naar adem hapt.

Wanneer prinses Mako in september 2017 haar verloving aankondigt met Komuro Kei, spat de liefde ervan af - en voor de gereserveerde Japanners wil dat wat zeggen. “Ik werd meteen aangetrokken door z'n heldere glimlach, die straalt zoals de zon”, zwijmelt de prinses. Haar verloofde, een ex-klasgenoot met wie ze al vijf jaar een relatie heeft, moet niet onderdoen in mooie woorden: “Ze waakt in stilte over me, zoals de maan”, klinkt het verliefd.

Maar amper een paar maanden later zijn er al heel wat minder enthousiaste woorden te horen. “We hebben op veel manieren te haastig gehandeld", klinkt het in een mededeling. “We hebben de beslissing genomen dat het gepaster is om meer tijd te nemen voor de nodige voorbereidingen." De reden van het uitstel wordt nergens genoemd, maar is eigenlijk allesbehalve een mysterie.

Schuld

Er is namelijk uitgelekt dat de familie van Komuro een openstaande schuld heeft staan van zo'n 4 miljoen yen (31.744 euro), een schandaal dat breed uitgesmeerd wordt in de pers. Al is de waarheid een stuk genuanceerder dan enkel een niet terugbetaalde lening, laat Komuro in een statement weten. “Mijn moeder en haar ex-verloofde waren in 2010 verloofd, maar twee jaar later zegde hij de verloving af. Hoewel het plots was, accepteerde mijn moeder zijn beslissing en beloofde ze om het geld dat hij tijdens de verloving had gespendeerd, terug te betalen. Hij zei dat hij niet verwacht had dat ze hem zou terugbetalen, dus spraken ze af dat alle financiële zaken afgehandeld waren. Maar een jaar later kreeg m'n moeder een brief van haar ex-verloofde waarin hij haar vroeg om de kosten die hij had gemaakt tijdens hun relatie, af te betalen." Komuro voegt eraan toe dat zowel hij als z'n moeder ervan uitgaan dat hun schuld is afgelost en dat ze hopen dat haar ex-verloofde dat ook begrijpt.

De vooruitzichten zijn troebeler dan ooit De Japan Times is er niet van overtuigd dat het huwelijk zal doorgaan.

Onzekerheid

Ondanks die opheldering lijken Komuro en z'n Mako steeds verder van elkaar verwijderd. Letterlijk ook, want sinds augustus 2018 studeert Komuro in de Verenigde Staten. Die opleiding was gepland, maar normaal gezien zou hij op het moment van vertrek al lang en breed getrouwd zijn met z'n geliefde. Nu dat niet het geval is, verblijft Mako gewoon in Tokio, waar ze via het internet contact houdt met haar verloofde.

Nu ja, verloofde. Het wordt steeds onzekerder of de twee ooit met elkaar zullen trouwen. Haar vader, kroonprins Akishino, had z’n dochter een deadline opgelegd en gevraagd om tegen februari zeker een beslissing te nemen. Inmiddels is 2020 grotendeels voorbij en heeft niemand nog wat gehoord over dat voorgenomen huwelijk. “De vooruitzichten zijn troebeler dan ooit”, aldus de Japan Times.

Nochtans hangt er heel wat van Mako’s beslissing af. Wanneer ze trouwt met Komuro, een gewone burger, moet ze verplicht haar titel van prinses opgeven en als ‘gewone vrouw’ door het leven gaan. In ruil krijgt ze wel 100 miljoen yen (795.243 euro) cadeau. Trouwen met een keizerlijke vrijgezel en zo aan het hof blijven, is trouwens geen optie, want die vrijgezellen zijn er gewoon niet meer. Als ze wel trouwt, is ze al de zevende Japanse prinses die het keizershuis verlaat.

Mannelijke keizers

En dat is een probleem. Want in Japan mogen enkel mannelijke erfgenamen op de chrysantentroon zitten. Vrouwen komen niet in aanmerking. En laat het kleine Japanse koningshuis nu voornamelijk bevolkt zijn door vrouwen. De huidige keizer Naruhito en z'n keizerin Masako hebben een dochter, Aiko. Kroonprins Fumihito, zijn broer, is eerste in lijn voor de troonsopvolging. Hij en kroonprinses Kiko hebben echter twee dochters, Mako en Kako, en één zoon: Hisahito. Alle hoop voor het voortbestaan van het Japanse keizershuis ligt dus in handen van deze dertienjarige jongen. Daarom klinken stilaan meer stemmen om de regels wat te versoepelen. Al is dat ook relatief: een van de voorstellen is om buitenechtelijke zoons keizer te laten worden, voordat de dochters een kans krijgen.

Leden van de keizerlijke familie hebben geen familienaam, geen paspoort en geen vrijheid. Japanologe Mick Deneckere

Gouden kooi

De vrouwen die wél aan het hof blijven, zoals keizerin Masako, hebben trouwens geen prinsheerlijk leventje. Meer nog, Masako - ooit een topdiplomate - kampt al jaren met een depressie en angstaanvallen. De ‘gouden kooi’ die het Japanse hof eigenlijk is, verstikt haar. “Leden van de keizerlijke familie hebben geen familienaam, geen paspoort en geen vrijheid. Sommigen zien dit bijna als een schending van de mensenrechten. Je wordt volledig van je eigen identiteit gestript”, omschrijft japanologe Mick Deneckere haar situatie aan VRT NWS. “Masako heeft haar vooruitstrevende idealen weggevaagd zien worden.” En ook: “Niet de keizer of keizerin heeft het voor het zeggen. Het is de Imperial Household Agency of het Agentschap van de Keizerlijke Huishouding dat álles bepaalt.”

En met ‘alles’ wordt ook echt álles bedoeld. Zo hebben de leden van de keizerlijke familie geen eigen geld, maar wordt alles betaald door de staat. Wat ze aankopen, moet ten overvloede verantwoord worden. De keizerin moet ten allen tijde ‘twee respectvolle passen’ achter haar echtgenoot lopen en mag maar half zoveel spreken als hij. En op lange vluchten mag ze bijna geen water drinken, ‘om geen nodeloze bezoeken aan het toilet te hoeven maken’. Liefdadigheidswerk, waar royals in het buitenland zich vaak mee bezighouden, is verboden. De belangrijkste taak van de keizerin zijn haar kinderen.

Het is uiteraard niet te verwonderen dat het moeilijk is voor een vrouw die voorheen een topjob bekleedde, om nu enkel nog herleid te worden tot moeder. Dat ze daarbij geen zoon baarde, maakt haar situatie nog moeilijker. “De doorsnee-Japanner zal daarom net sympathiseren of medelijden hebben met haar”, denkt Deneckere. “Maar een kleinere groep ultranationalisten en conservatievelingen zal kritisch zijn en stellen dat ze “gefaald” heeft.” Masako zelf houdt het hierop: “Als ik nadenk over de komende tijd, voel ik me soms ongemakkelijk in welke mate ik de mensen van dienst kan zijn, maar ik zal mijn best doen, zodat ik een bijdrage kan leveren aan hun geluk”, klonk het vlak voor haar echtgenoot tot keizer werd gekroond.

Ik zou erg gelukkig zijn als Komuro-San en ik een warm en comfortabel gezin kunnen vormen, vol met lachende gezichten. Prinses Mako

Keuze

De keuze is nu aan haar nichtje Mako om te beslissen of ze in het keizershuis wil blijven of toch met de liefde van haar leven wil trouwen. Bij de bekendmaking van haar verloving leek de keuze alleszins duidelijk: “Ik heb geprobeerd om de keizer te assisteren en om te doen wat ik kon om mijn rol als lid van de keizerlijke familie te vervullen, terwijl ik ook waarde hechtte aan m’n eigen leven. Ik zou erg gelukkig zijn als Komuro-San en ik een warm en comfortabel gezin kunnen vormen, vol met lachende gezichten."

