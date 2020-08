Getuige plaatst prins Andrew in nachtclub met Virginia Giuffre, die hem beschuldigt van verkrachting: “Hij was niet bij zijn dochter, zoals hij beweert” MVO

04 augustus 2020

09u04

Bron: The Sun 1 Royalty Een nieuwe getuige in het proces rond Ghislaine Maxwell (58), de rechterhand van pedofiel Jeffrey Epstein, richt haar pijlen op prins Andrew (60). Shukri Walker vertelde de politie dat ze hem samen met Virginia Giuffre (36) zag in de nachtclub Tramp. Andrew beweert echter dat hij die avond met zijn dochter, Beatrice, op restaurant was.

Virginia was nog minderjarig toen ze op 10 maart 2001 naar eigen zeggen gedwongen werd tot seks met de prins. Ze beschuldigt hem van verkrachting. “Hij nam me eerst mee naar de nachtclub Tramp, waar Jeffrey en Ghislaine ook aanwezig waren om mij in de gaten te houden. Ik weet nog dat ik hem walgelijk vond omdat hij erg hard zweette. Die avond nam hij me mee naar huis en dwong hij me om seks met hem te hebben.”

Andrew ontkent dat, en gaf zijn dochter op als alibi: “Ik ben nooit in Tramp geweest. En die bewuste avond was ik met mijn dochter, Beatrice, aan het eten in Pizza Express.”

Shukri Walker, die ook aanwezig was in de nachtclub, heeft zich opgegeven als getuige omdat ze prins Andrew en Virginia daar samen heeft gezien. “Ik herinner het mij nog goed. Ik merkte Andrew op omdat ik per ongeluk op zijn voet was gaan staan. Toen ik me omdraaide om me te excuseren, zag ik dat hij het was. Hij lachte en zei dat het geen probleem was. Ik dacht de hele tijd: wauw, ik sta hier met een échte prins. Zoiets vergeet je niet. Ik merkte ook dat hij in het gezelschap was van een veel jonger meisje, van ongeveer mijn leeftijd: Virginia. Ze had een heel benauwde uitdrukking op haar gezicht, ze voelde zich duidelijk niet op haar gemak.”

“Toen ik zijn intussen beruchte tv-interview zag, waarin hij ontkende dat hij met Virginia was gaan dansen, heb ik een advocaat onder de arm genomen." Advocate Lisa Bloom bracht Shukri daarna in contact met de FBI. “Hopelijk kan mijn getuigenis Virginia helpen om haar verhaal hard te maken, want ik weet dus dat Andrew liegt. Ik wil geen geld en ik ga persoonlijk niemand aanklagen”, verduidelijkt ze. “Ik wilde gewoon helpen als getuige, omdat ik iets gezien heb dat een verschil kan maken in deze zaak.”