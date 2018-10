Gestreken veters en baden in Spa reine: dit zijn de gekste grillen van de royals TDS

Meghan Markle die zélf de deur van een wagen sloot: e r was heel wat rond te doen. Volgens sommigen was het een grote schande, omdat Meghan zo met de traditie breekt. Het Britse koningshuis is echter niet het enige hof waar ze bizarre regels hanteren of vreemde eisen hebben : ook deze royals houden er enkele opmerkelijke gewoontes op na.

Koning Willem-Alexander: dol op informaliteit

Het is je wellicht nog niet opgevallen, maar in Nederland dragen de royals nooit een kroon. Ze spreken dus ook van een 'troonswisseling' en niet van een 'kroning'. Toch konden de aandachtige kijkers tijdens de inhuldiging van Willem-Alexander wel degelijk een kroon en scepter zien liggen. Maar die juwelen waren nep. De kroon is namelijk gemaakt van metaal en versierd met gekleurd glas, visschubben en valse parels. Klaus, de vader van Willem-Alexander, had overigens ook een afkeer van dassen. Hij verzocht het volk ooit om voorgoed afscheid te nemen van 'die slang rond je nek'.

Koningin Paola: baden in Spa Reine

Telkens als Paola in het verleden ons land vertegenwoordigde in Congo, had ze strenge eisen, zo ontdekte royaltywatcher Thierry Debels. Zo moest haar bad telkens met honderden flessen Spa Reine worden gevuld, omdat ze het water uit de kraan niet proper genoeg vond om zich in te wassen. Wie weet deed Spa daar wel de inspiratie voor z'n slogan 'Het zuiverende water' op?

Phra Chao Yu Hua Bhumibol Adulyadej: posters overal

In Thailand heerst er een absolute monarchie, en het koningshuis kickt er dan ook op zijn macht. Zo liet de intussen overleden koning Bhumibol Adulyadej, beter bekend als Rama IX, vastleggen dat het in zijn land verplicht is om het volkslied te spelen voor élke filmvoorstelling, sportwedstrijd en concert. En in elke straat en op bussen en taxi's hangen portretten van de man. Pittig detail: als je in Thailand over de monarchie praat, is het ten strengste verboden om je stem te verheffen.

Koningin Mathilde: zó vrijgevig

Mathilde heeft doorheen de jaren al heel wat ruikers in ontvangst mogen nemen. Wat weinig fans echter weten, is dat ze de bloemen nooit mee naar huis neemt. De koningin heeft er namelijk een gewoonte van gemaakt om de vaak prachtige boeketten te laten afleveren aan rusthuizen. Mooi gebaar!

Koningin Elizabeth & prins Charles: gestreken veters

Ook de Britse monarchie houdt er vreemde gewoontes op na. Zo onthult het boek 'Not in Front of the Corgis!' dat prins Charles, de vader van Harry en William, zich nog nooit zélf heeft uitgekleed. Elke dag voor het slapengaan laat hij daarvoor een kelner opdraven. Voorts eist Charles van z'n personeel dat de veters van zijn schoenen worden gestreken. Nog niet gek genoeg? Koningin Elizabeth heeft een vaste medewerker in dienst die elke dag een nieuw vel vloeipapier op haar bureau moet leggen. Dat om zeker te zijn dat niemand kan achterhalen wat ze noteerde door de inkepingen van haar pen op haar onderlegger te onderzoeken.

Prinses Maria Laura: geobsedeerd door China

Maria Laura, de dochter van prins Lorenz en prinses Astrid, is geobsedeerd door de Aziatische cultuur en alles wat met China te maken heeft. Daarom besloot de prinses om sinologie te studeren. Dat deed ze aan de University of London. Tussen 2007 en 2008 spendeerde Maria Laura trouwens heel wat tijd in China in het kader van haar studies.

Sjeik Hamdan bin Mohammed bin Rashid al Maktoum: bizar vervoer

Hamdan is de kroonprins van de steenrijke staat Dubai. En dat zal iedereen geweten hebben, want de prins maakt er een gewoonte van om telkens met een ander vervoermiddel op te draven. Of dat nu in een vliegtuig, jetpack, paramotor, jetski, of al duikend of skydivend is... Hamdan probeerde het al allemaal uit. Nu ja, als een van 's werelds rijkste royals kan je natuurlijk geen buskaartje kopen, toch?

Prinses Astrid: alles voor haar schoonheid

Astrid komt doorgaans stralend voor de dag. Volgens royaltywatchers heeft ze er alles voor over om haar natuurlijke schoonheid te bewaren. Zo wil ze enkel producten van biomerken gebruiken, en zweert ze bij een gezond eetpatroon. Ook mijdt ze steevast frisdrank.

Sultan Hassanal Bolkiah: a lles van goud

De vorst van de oliestaat Brunei behoort tot de rijkste mensen ter wereld. En wellicht ook tot de meest opmerkelijke, want de sultan houdt er enkele extravagante gewoontes op na. Zo wil Hassanal enkel kleding en accessoires dragen waarin goud verwerkt zit. Ook de ontelbare handdoeken in de 257 badkamers die zijn paleis telt, zijn om die reden met goud afgewerkt. Verder heeft de sultan de gewoonte zijn wagenpark elk jaar spectaculair uit te breiden. Niet makkelijk, want Hassanal bezit nu al meer dan vijfduizend wagens, waaronder vijfhonderd Mercedes-Benzen en twintig Lamborghini's.