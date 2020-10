Gesterkt door prinses Delphine: Gentse vrouw (54) eist DNA-test van Spaanse koning Juan Carlos TDS

12 oktober 2020

10u23

Bron: OKdiario/LaMeuse 2 Royalty De Gentse Ingrid Sartiau (54) wilt de Spaanse ex-koning Juan Carlos (82) opnieuw voor de rechter slepen, om te bewijzen dat hij haar vader is. In 2015 had Sartiau al een DNA-staal geëist om het vaderschap aan te tonen, maar dat verzoek werd afgewezen door de rechtbank. Nadat de moeder van Ingrid was overleden, kwam ze in het bezit van een brief die naar eigen zeggen aantoont dat de Spaanse ex-koning haar biologische vader is.

Juan Carlos werd uit Spanje verdreven na het zoveelste schandaal. Er loopt al een tijdje een onderzoek naar corruptie en schimmige fortuinen in belastingparadijzen, het ene schandaal na het andere brengt hem in een slecht daglicht. Wie al dat nieuws op de voet volgt? De 54-jarige Ingrid Sartiau uit Gent. In 2012 kreeg ze van haar moeder te horen dat Juan Carlos haar vader is. Sindsdien voert ze een strijd om zijn erkenning, ookal wilde de vorst nooit wat met haar te maken hebben

In 2015 wees het Hooggerechtshof in Madrid Ingrids eis om een DNA-staal af, op vraag van de advocaten van de toen net afgetreden vorst. Ze kreeg toen zeven stemmen voor en drie stemmen tegen, de rechters vonden dat er te veel tegenstrijdigheden waren en dat de Gentse onvoldoende bewijs had verzameld om haar claims te staven. “Ze vonden het vooral een frivool idee om naar de rechter te stappen. Ik heb het nog steeds niet verwerkt”, zegt Ingrid tegen de Franstalige krant La Meuse.

Ik heb de grote pech dat Juan Carlos een koning is. Maar als het een slager was geweest, zou ik net dezelfde stappen genomen hebben. Ingrid Sartiau (54)

Voldoende bewijs

Door de affaire Delphine Boël is er momenteel veel aandacht voor Ingrids zaak. “Ik ben erg blij voor haar, al heb ik niet op deze beslissing gewacht om het bewijs voor mijn eigen zaak te verzamelen”, zegt ze. “Dit is niet hetzelfde verhaal. Zij woonde een tijdje bij haar vader, dat was voor mij niet het geval.” Sartiau kreeg naar eigen zeggen op 30 december 2018 van haar moeder te horen dat ze de dochter van een koning is. “Ze is die dag gestorven aan longkanker. Op haar sterfbed smeekte ze me om vergeving omdat ze het zo lang geheim had gehouden. Ze pakte mijn hand. Met tranen in haar ogen vertelde ze me dat ze wilde dat ik de zaak zou winnen, omdat ze niet had beseft dat het al zoveel jaren op me woog.”

Inmiddels beweert Ingrid voldoende bewijs te hebben verzameld om opnieuw naar de Spaanse rechtbank te trekken. “En als zij me niet willen horen, dan ga ik naar Straatsburg als het moet”, klinkt het strijdvaardig. Ze heeft onder meer een brief in handen, geschreven door de gekende Belgische edelman Paul de Mérode, waarin staat dat Juan Carlos wel degelijk de biologische vader is van Ingrid. Zo staat in de brief dat de toen 31-jarige Juan Carlos vaste klant was op de feesten die georganiseerd werden door de meest voorname Belgische royals.

Hernieuwde hoop

“Ja, op het domein van kasteel Westerlo hebben je ouders elkaar ontmoet”, schreef Juan Carlos onder meer. “Je vader was nog vrijgezel en hield van de gala’s die mijn familie destijds organiseerde. Je moeder werkte destijds voor mijn gezin als dienstmeisje en moet heel mooi en charmant geweest zijn, zodat je vader haar kon opmerken. Ze was toen de hapjes en drankjes aan het serveren aan de gasten, denk ik.”

De onverhoopte zege van Delphine Boël heeft Ingrid nu hernieuwde hoop gegeven. Ze heeft maar één doel voor ogen en is niet van plan de strijd om de erkenning te staken. “Tuurlijk wil ik nog steeds erkend worden”, zegt Ingrid volmondig. “Ik heb de grote pech dat het een koning is. Maar als het een slager was geweest, zou ik net dezelfde stappen genomen hebben.”

