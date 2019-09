Gespot met prins Laurent en prinses Esmeralda: koninklijke familie schuwt Delphine Boël niet langer Mario Danneels

Bron: Story 2 Royalty Terwijl Delphine Boël het verdict in het vaderschapsproces tegen koning Albert II afwacht, zoeken andere leden van de koninklijke familie toenadering. De voorbije weken lieten zowel prins Laurent als prinses Esmeralda zich met Delphine in het openbaar zien. Intussen poogde de kunstenares met een gezinsvakantie in China de draad van een normaal leven op te pikken.

Delphine Boël is op Laken niet langer de paria die ze was. Nu koning Albert II gedwongen werd een DNA-staal af te staan in de aanslepende juridische strijd met zijn buitenechtelijke dochter, duiken andere leden van de koninklijke familie zonder schroom op in haar gezelschap. Onlangs werd Delphine omringd door de hoogste adel én prins Laurent op de begrafenis van een verwant van ons vorstenhuis, en Alberts halfzus prinses Esmeralda poseerde op een liefdadigheidsgala in Brussel zelfs ostentatief glunderend met Delphine. In afwachting van de uitspraak van het Hof van Cassatie later dit jaar, lijkt Laken zich op te maken voor een toenadering, en betuigt het zelfs stille sympathie met de lange lijdensweg van het verloren kind.

De mening van Esmeralda

Na ruim zes jaar procederen en heel wat juridische tegenslagen nadert D-day voor Delphine Boël. Koning Alberts DNA-staal ligt verzegeld ergens in het Brusselse, wachtend op de uitspraak van Cassatie. Daar tekende de vorst beroep aan tegen het vonnis dat Jacques Boël niet langer de vader van de kunstenares is. Als het hof Alberts ultieme betoog verwerpt, staat de rechtbank niets nog in de weg om de DNA-resultaten openbaar te maken en Delphine aan te duiden als biologisch én wettelijk koningskind. Alberts halfzus Esmeralda liet eerder doorschemeren een mening te hebben over de zaak, maar “wat ik daarover denk is privé”. Eind juni liet de prinses er dan geen twijfel meer over bestaan: op de rode loper van het Museum Kunst & Geschiedenis in het Jubelpark begroette de jongste dochter van koning Leopold III Delphine bijzonder hartelijk op een gala voor Care Belgium. Dat is een van ’s werelds grootste ngo’s inzake humanitaire hulp met een focus op onderwijs en de economische emancipatie van vrouwen. Esmeralda is erevoorzitster van de Belgische tak, en ging gewillig met Delphine en haar man Jim O’Hare op de foto. Eerder op de maand hadden de kunstenares en haar tante elkaar al getroffen op een gala op het Egmontpaleis.

Discrete contacten

Daags na de nationale feestdag was het prins Laurents beurt voor een weerzien met zijn halfzus, op de uitvaart van prinses Stéphanie zu Windisch-Graetz. Delphine en Jim woonden de dienst bij in de Brusselse Sint-Jacob-op-Koudenbergkerk, die rechtstreeks met het koninklijk paleis verbonden is en waar Albert 85 jaar geleden nota bene gedoopt werd. Stéphanie zu Windisch-Graetz was een prominent lid van de allerhoogste adel. Meer zelfs: zonder Salische wet, die vrouwen daar toen nog van uitsloot, had zij als oudste nazaat van Leopold II de Belgische troon bestegen en was ze staatshoofd geweest. De begrafenis van de verre nicht van koning Filip was dus een bijeenkomst van het kruim van de Gotha, die Delphine tot voor kort fel uit hun rangen weerden. Maar sinds Alberts aftreden en zijn alom veroordeelde houding tegenover zijn dochter, durft de hoge aristocratie van het land haar stilaan aan de borst te drukken. Ook op prinses Esmeralda’s gala bevond de kunstenares zich in het gezelschap van notabelen als oud-minister Mark Eyskens en leden van Belgiës oudste adellijke clans als d’Ursel, d’Oultremont en de Merode, die Delphine lang doodgezwegen hebben. Er gaan zelfs geruchten dat ze, met het oog op de toekomst, in de grootste discretie ook met andere leden van de koninklijke familie contact heeft gehad. In afwachting probeerde Delphine met haar gezin van de zomer te genieten: op sociale media plaatste ze beelden van een reis naar China, samen met Jim en hun kinderen Josephine (16) en Oscar (11). ‘Een familieavontuur’, noemt ze het zelf. Maar dan eentje van een heel andere aard dan het familieavontuur dat binnenkort zijn ontknoping kent…