GESPOT: de iPad van prins Laurent is kapot, en dus snelt hij naar Apple Store om hulp

de iPad van prins Laurent is kapot, en dus snelt hij naar Apple Store om hulp

16 februari 2018

12u49

Tussen alle shoppers in de Apple Store in Brussel liep gisteren ook één opvallend gezicht. Niemand minder dan prins Laurent kwam er langs. Volgens ooggetuigen was zijn iPad stuk, en moest hij hulp krijgen. "Van maar liefst drie winkelbedienden", klinkt het.

Veel royaltyfans dromen allicht van een ontmoeting met hun favoriete prins. Maar wie gisteren in de officiële Apple Store van ons land was, had geluk. Prins Laurent, de broer van koning Filip, bracht immers ook een bezoekje aan de winkel. Maar niet om nieuwe technologische snufjes aan te schaffen, wel om zijn iPad onder de loep te laten nemen, zo zegt een ooggetuige.

"Ja, er was duidelijk iets aan de hand met de iPad van Laurent. Ik weet niet wat precies, maar het moet een serieus probleem geweest zijn, want er moesten drie winkelbedienden naar komen kijken. Het had er alle schijn van dat Laurent niet echt goed overweg kan met de laatste nieuwe technologie. Het was eigenlijk heel schattig om te zien", zegt Jan, die ons beelden bezorgde van Laurents bezoek.

Zélf aanschuiven

Toch werd het geen 'royaal' winkelbezoek volgens onze getuige, want Laurent kreeg geen speciale behandeling. "Voor zover ik kon zien werd hij niet vergezeld door bodyguards en hij stond ook gewoon tussen de andere klanten. En ja, ook Laurent moest aanschuiven in de wachtrij. Veel volk of niet, hij voelde zich duidelijk helemaal op z'n gemak."