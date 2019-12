Gesjoemel met onkosten, dubieuze vakanties en veel foute vrienden: het brokkenparcours van ‘schandaalprins’ Andrew TDS

03 december 2019

14u45

De Britse prins Andrew (59) mag dan wel de 'lievelingszoon' zijn van de Queen, toch heeft hij het verkorven bij de rest van de koninklijke familie en de wereld. Sinds zijn desastreuse interview met de BBC over de beschuldigingen van seksueel misbruik moest de prins al zijn openbare functies neerleggen. Het is de eerste keer dat er zo drastisch wordt ingegrepen, al is Andrew met dit schandaal niet bepaald aan zijn proefstuk toe.

Het zijn onzekere en vooral ongemakkelijke tijden voor prins Andrew. De zoon van koningin Elizabeth II raakt steeds meer verstrikt - met gisteren nog Virginia Giuffre, die getuigde op de BBC over haar ervaring - in het schandaal rond de van kindermisbruik en mensenhandel verdachte miljardair Jeffrey Epstein. In de loop der jaren heeft Andrew echter vaker vriendschappen gesloten met foute contacten, controversiële figuren en dubieuze zakenmannen. Een blik op het brokkenparcours van de ‘schandaalprins’ van de afgelopen jaren.

1999

Andrew en Epstein leren elkaar kennen. Volgens de prins heeft hij Epstein enkel ontmoet door diens toenmalige vriendin Ghislaine Maxwell, de dochter van mediamagnaat Robert Maxwell. Andrew verwelkomt Epstein dat jaar voor het eerst op het Schotse ‘toevluchtsoord’ van de Queen in Aberdeenshire. Andrew meent echter dat hij Epstein “zelden” ziet, en voegt eraan toe dat het “waarschijnlijk niet meer dan slechts een of twee keer per jaar is.”

2000

Andrew en Maxwell worden samen op vakantie met Epstein gezien in de Mar-a-Lago Club van Donald Trump in Palm Beach, Florida. Epstein en Maxwell wonen later dat jaar ook een feest bij op Windsor Castle, georganiseerd door de koningin ter gelegenheid van de veertigste verjaardag van Andrew. Daarnaast werd Jeffrey gezien op het domein van Sandringham in Norfolk, één van de plekken waar de Britse royal zich graag terugtrekt.

2001

Vermeend slachtoffer Virginia Giuffre beweert voor het eerst seks te hebben gehad met Andrew. “Drie keer, waaronder één orgie”, zegt ze. De eerste ontmoeting vond volgens haar plaats in het herenhuis van Maxwell in Londen. Ze heeft later nog twee keer seks met de prins: één keer in Epsteins huis in New York, één keer op zijn privé-eiland in de Caraïben. Opvallend genoeg kan Andrew zich vandaag naar eigen zeggen niets meer herinneren van die ontmoetingen.

September 2007

Prins Andrew komt om nog een andere reden in opspraak: hij introduceert socialite Goga Ashkenazi aan de Queen, terwijl hij de dag met haar doorbrengt in de koninklijke loge bij de paardenraces van Ascot. Een dubieuze ontmoeting, gezien later wordt geopperd dat Ashkenazi - toen de minnares van de Kazachse miljardair Timur Kulibayev - prins Andrew heeft geholpen een koper te vinden voor zijn huis, Sunninghill Park. Dat domein wordt in september dan ook verkocht aan de Kazachse miljardair, voor ruim 3,5 miljoen euro méér dan de vraagprijs van 14 miljoen euro. Verdacht, gezien er op geen enkel moment nog andere bieders waren voor het pand.

November 2007

Alweer een omstreden samenkomst: de prins ontmoet Saif al-Islam al-Qadhafi, de zoon van de toenmalige Libische leider Moammar Mohammed al-Qadhafi. Volgens bronnen heeft Andrew later ten minste vier andere ontmoetingen met de dubieuze Libiër, hoewel Buckingham Palace erop staat dat slechts om twee ontmoetingen gaat. Jaren later, in 2014, wordt de zoon van al-Qadhafi naar de cel gestuurd wegens grootschalig geweld tegen de Libische burgerbevolking.

2008

Jeffrey Epstein geeft in 2008 toe dat hij minderjarigen heeft geprostitueerd en wordt veroordeeld tot 18 maanden gevangenisstraf. Daar trekt ‘vriend’ Andrew zich niets van aan: hij geniet op dat moment van een vierdaagse vakantie in Tunesië. Een reis die later betaald bleek te zijn door Tarek Kaituni, een veroordeelde wapensmokkelaar. Na deze vakantie trok de prins opnieuw naar Libië en later vloog hij op kosten van de Britse belastingbetaler naar Amerika voor de opening van een winkel. Zijn vlucht alleen kostte toen meer dan 115.000 euro.

2009

Zijn reiskosten lopen nog meer de spuigaten uit en de prins wordt door de Britten tot ‘Air Miles Andy’ gedoopt. Hij komt dat jaar meermaals in opspraak vanwege zijn gebruik van helikopters voor evenementen die hij gemakkelijk met de auto kan bereiken. Zo vloog Andrew in februari van 2009 van zijn huis in Windsor naar een bruiloft in Shoreham. De vlucht kostte meer dan 7.000 euro, hoewel hij de afstand van iets meer dan 100km gemakkelijk met de wagen had kunnen afleggen. In totaal zou de Britse belastingbetaler zijn opgedraaid voor meer dan 17,5 miljoen euro aan zogezegde ‘onkosten’.

Oktober 2010

Andrew doet het weer: hij organiseert een zakenlunch in Buckingham Palace voor Sakher El Materi, de schoonzoon van de intussen afgezette Tunesische president Zine El Abidine Ben Ali. Er ontstaat ophef, gezien El Materi op dat moment wordt onderzocht voor corruptie, grootschalige fraude en het witwassen van geld.

December 2010

Epstein wordt vrijgelaten uit de gevangenis. Niet veel later wordt Andrew gefotografeerd met de miljardair in Central Park in New York. “Om de banden met hem door te knippen”, zegt de prins daar vandaag over. Beeldmateriaal, dat pas jaren later aan het licht kwam, toont evenwel aan dat de zoon van Elizabeth op 6 december van dat jaar aanwezig was in het huis van Epstein. Op de beelden is te zien hoe Andrew in de immense deur van het herenhuis staat en er jonge vrouw vaarwel wuift. Enkele ogenblikken eerder had Epstein zijn huis verlaten met zijn privéchauffeur.

2011

Het wordt steeds warmer onder de voeten van de Britse prins. Toenmalig premier David Cameron wordt geconfronteerd met stemmen in het parlement die eisen dat Andrew niet langer handelsambassadeur kan zijn vanwege zijn dubieuze contacten. De beelden van hem en Gaddafi én Jeffrey komen bovendrijven en de Hertog stopt met het vervullen van de rol van handelsambassadeur.

2015

De prins geniet van een luxueuze skivakantie in het Zwitserse Verbier als hij op het matje wordt geroepen door de Queen. Er volgt crisisberaad op Buckingham Palace en het paleis geeft een eerste verklaring vrij, waarin ze ten stelligste ontkennen dat Andrew misdaden heeft gepleegd of grensoverschrijdend te werk ging. Het paleis móet op dat moment wel reageren: Andrew wordt officieel genoemd binnen de rechtszaak die Virginia Giuffre dat jaar aanspant tegen Epstein.

“Ten eerste denk ik dat ik het, voor de goede orde, wil hebben over de gebeurtenissen die de afgelopen weken hebben plaatsgevonden”, is Andrews eerste persoonlijke respons op de beschuldigingen. “Ik wil de uitspraken die Buckingham Palace namens mij heeft gedaan alleen herhalen en herbevestigen.” In april van dat jaar staat het geluk aan Andrews kant: de claims tegen de prins worden door een federale rechter uit de zaak gelaten. Die oordeelde dat deze “immaterieel en impertinent waren in verhouding tot de centrale claim tegen Epstein.”

Augustus 2019

Er volgt een jarenlange stilte. Tot nieuwe juridische documenten aantonen dat Johanna Sjoberg, een ander vermeend slachtoffer van Epstein, beweert dat Andrew haar borst ongewenst aanraakte terwijl hij in 2001 op een bank in het appartement van de miljardair zat. Buckingham Palace reageert opnieuw en stelt dat de aantijgingen “categorisch onwaar zijn.”

Op 10 augustus dit jaar hing de miljardair zichzelf op in zijn cel in New York, in afwachting van zijn rechtszaak. De kwestie geraakt door de enorme aandacht in een stroomversnelling. Op 24 augustus voelt Andre zich genoodzaakt om opnieuw te reageren. De prins laat in zijn eerste officiële verklaring sinds 2015 weten dat hij met “ontzetting kennis genomen van de recente aantijgingen van seksueel misbruik door zijn voormalige vriend Jeffrey Epstein.” “Tijdens de beperkte tijd die ik met hem doorbracht ben ik nooit getuige geweest van gedrag dat vervolgens leidde tot zijn arrestatie.”

November 2019

In november onthult BBC Newsnight dat ze de Hertog hebben kunnen strikken voor een interview. Journaliste Emily Maitlis laat weten dat het om een gesprek “zonder beperkingen” gaat en dat de vragen op voorhand niet gescreend zijn door de prins.

In het desastreuse interview zegt Andrew onder meer dat hij “geen herinneringen” heeft van het ontmoeten van Virginia Giuffre. Hij meent ook dat dat hij geen seks met haar kon hebben in maart 2001, omdat hij die dag met zijn dochter Beatrice ging dineren bij Pizza Express. Zijn uitspraken over zijn band met de veroordeelde zedendelinquent hebben dan aanzienlijke reputatieschade aangericht: enkele dagen later liet Andrew plots weten dat hij zijn kantoor op Buckingham Palace zal verlaten.

“Het is mij de voorbije dagen duidelijk geworden dat de omstandigheden rond mijn voormalige band met Jeffrey Epstein aanzienlijke problemen hebben veroorzaakt voor het werk van mijn familie en mijn eigen werk voor de vele organisaties en goede doelen waar ik trots op ben”, aldus Andrew in een officiële mededeling. “Daarom heb ik Hare Majesteit gevraagd of ik me binnenkort mag terugtrekken uit openbare functies en zij heeft toegestemd.”