Geplaagde prins Andrew bezoekt kerstfeest van de Queen en krijgt steun uit onverwachte hoek

17 december 2019

10u15 6 Royalty Sinds de Britse prins Andrew (59) eind november al zijn openbare functies neerlegde, werd hij nog maar zelden in het openbaar gezien. Maandagavond kwam daar verandering in. Samen met zijn broer, prins Charles (71), en andere familieleden, bezocht hij het jaarlijkse kerstfeestje van zijn moeder, Queen Elizabeth (93). En hoewel de kritiek op hem nog niet verstomd is, sprak één iemand toch - zij het in bedekte termen - zijn steun uit voor de geplaagde prins.

Elk jaar organiseert Queen Elizabeth een kerstfeestje voor haar stafleden. Ook haar familie wordt daarop uitgenodigd. Dat Harry en Meghan niet aanwezig zouden zijn, was al langer bekend - zij vieren de feestdagen dit jaar in de Verenigde Staten en zullen pas in januari opnieuw in Groot-Brittannië zijn. Er werd ook vermoed dat prins Andrew het feestje aan zich voorbij zou laten gaan. De man kwam in het oog van de storm terecht nadat zijn banden met de omstreden miljardair Jeffrey Epstein bekend werden en een vrouw, Virginia Roberts, hem ervan beschuldigde seks met haar te hebben gehad toen ze minderjarig was. Na een omstreden BBC-interview waarin hij zichzelf verdedigde, legde hij al zijn openbare en dus ook koninklijke functies neer.

Privé-aangelegenheid

Waarom hij dan wel aanwezig was op dit koninklijke feestje? Een bron laat weten dat de bijeenkomst door het Paleis niet gezien wordt als een publiek evenement en dus ook geen deel uitmaakt van de officiële taken van de koninklijke familie. De koningin organiseert het feestje elk jaar als een bedankje voor haar werknemers en betaalt de drankjes en hapjes uit haar eigen zak. In die zin lijkt het dus meer een privé-aangelegenheid dan een koninklijke, en dus is de aanwezigheid van Andrew niet zo vreemd. Toch leek het feestje de prins niet echt te bevallen. Hij vertrok al om half acht ‘s avonds weer naar huis, terwijl de festiviteiten volgens getuigen nog een hele tijd doorgingen.

Kritiek

Ondertussen blijft Andrew veel kritiek krijgen. Van het publiek, maar ook van Virginia Roberts, de vrouw die hem van verkrachting beschuldigt. Zo tweette ze onlangs: “Ik wed dat zij (Beatrice en Eugenie, de dochters van Andrew, red.) nu door een hel gaan, en dat wens ik niemand toe. Ik heb geen problemen met hen. Maar hun vader had daaraan moeten denken voor hij besloot om rond te hangen met gekende pedofielen en zelfs deel te nemen aan hun misbruik.”

Steun

Maar er is één iemand die recent zijn steun voor Andrew uitsprak: de Aartsbisschop van Canterbury en de belangrijkste religieuze hoogwaardigheidsbekleder in Groot-Brittannië, Justin Welby. In de krant The Big Issue werd hem expliciet gevraagd wat hij vond van het schandaal rond Andrew, en of hij niet van mening was dat de koninklijke familie zich aan een hogere morele standaard moet houden dan de rest van de gemeenschap. Daarop antwoordde Welby: “Ik denk dat ze over het algemeen ons op een buitengewone manier dienen, in wat voor hen letterlijk een levenslange gevangenisstraf is. Ik denk dat we niet van hen mogen vragen om bovenmenselijke heiligen te zijn, want niemand is zo. Iedereen maakt fouten, iedereen is menselijk. Ik geef geen commentaar op eender welk lid van de koninklijke familie, behalve om te zeggen dat ik verbaasd ben over wat voor een geschenk ze aan dit land zijn. Het is heel gemakkelijk om dingen naar hun hoofd te gooien - ze zijn veel zichtbaarder dan de meeste mensen. En wanneer mensen fouten maken, dan moet je je gewoon herinneren dat iedereen menselijk is.”

En de Aartsbisschop besloot met zijn kerstboodschap voor het land: “Vrees niet. Leer om te gaan met je angst. In het Nieuwe Testament staat: ‘Een perfecte liefde verdrijft de angst.’ Dus heb lief en vrees niet. Want de soort liefde die God toont, is een liefde die niets in de plaats vraagt. Die falen vergeeft. Die van mensen houdt ondanks hun ups en downs. En die liefde verandert de wereld op een dramatische en geweldige manier.”

