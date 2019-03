George Clooney springt weer in de bres voor Meghan: “Ze doet niets verkeerd, ze leeft gewoon haar leven” TK

16 maart 2019

17u12

Bron: ANP 0

George Clooney heeft het opnieuw opgenomen voor Meghan. De acteur vindt de manier waarop de hertogin van Sussex in de media wordt afgeschilderd onterecht en kaart dit graag nogmaals aan. Vorige maand haalde George al eens uit naar de Britse pers.

"Ik heb meegemaakt dat de pers zich tegen je keert om belachelijke redenen of voor iets kleins", zei George in Good Morning Britain. "Het is een beetje oneerlijk", ging de acteur en regisseur verder over Meghan. "Ze heeft niets verkeerd gedaan, ze leeft gewoon haar leven."

Volgens George is Meghan, een goede vriendin van zijn echtgenote Amal, 'een hele aardige, slimme en intelligente jonge vrouw’. De Sussexes zijn ‘een fantastisch en lief koppel’. "Meestal kan je het gewoon van je afzetten en er geen aandacht aan geven, maar soms is het wel heel onaardig."

Diana achterna

De zwangere Meghan staat sinds haar verloving met prins Harry volop in de belangstelling. Aanvankelijk was de Britse pers zeer positief over de Amerikaanse, maar dat veranderde toen Meghans familie steeds meer de publiciteit opzocht. De hertogin heeft al maanden geen contact meer met haar vader Thomas Markle, die ook de bruiloft miste. Thomas zoekt de Britse pers met enige regelmaat op, wat bij George Clooney een doorn in het oog is.

Nadat The Daily Mail een brief van Meghan aan haar vader had gepubliceerd, vergeleek George de hertogin van Sussex met prinses Diana. "Van de hertogin van Sussex wordt al net zo'n vijandsbeeld geschapen als van Diana destijds. Ze wordt overal achtervolgd, het lijkt erop dat de geschiedenis zich herhaalt. En we weten hoe het met Diana is afgelopen", zei George toen in een interview met een Australisch blad.

Die opmerking viel niet in goede aarde bij de Britse pers, die zegt leden van de koninklijke familie sinds de dood van Diana meer met rust te laten. Britse royaltyjournalisten wezen er bijvoorbeeld op dat er geen paparazzifoto's verschijnen van een winkelende Meghan of van Kate Middleton die op stap is met haar kinderen.