Gênant: Queen Elizabeth raakt eigen kasteel niet meer binnen BDB

07 maart 2020

19u17

Bron: Daily Mail 0 Royalty Ook koninginnen krijgen al eens met pech te kampen. Misschien wel voor de eerste keer in haar leven raakte Queen Elizabeth (93) afgelopen vrijdag niet meer binnen in Windsor Castle. De poorten waren gesloten en er was niemand om ze te openen. Een gênante blunder.

Toen het gezelschap met de Queen in enkele wagens bij het kasteel arriveerde, stond er geen medewerker bij de poort. “Een vrouwelijke lijfwacht sprong snel uit een van de auto’s en probeerde in allerijl nog de zware houten poort te openen”, vertelt een paleisbron in de Britse krant Daily Mail. “Na een minuut duwen en trekken in de gietende regen, moest het gevolg afdruipen en een andere ingang van het paleis proberen. Gelukkig leverde dat meer geluk op.”

“Zoiets hebben we in 30 jaar tijd nog nooit meegemaakt”, vervolgde de bron. “Ik weet niet of iemand tijdens z’n job in slaap was gevallen of dat ze de koningin simpelweg niet verwachtten, maar dit is echt niet ok. Het komt toch niet vaak voor dat een koningin niet in haar eigen kasteel kan.”