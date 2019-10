Gemakkelijk! De Queen huurt iemand in om pijnlijke schoenen in te lopen SDE

28 oktober 2019

07u09

Bron: People 0 Royalty Niets zo vervelend als nieuwe schoenen inlopen, want dat zorgt gegarandeerd voor een paar pijnlijke voeten. Maar als je koningin Elizabeth (93) bent, dan heb je daar uiteraard een oplossing voor gevonden. Angela Kelly, de naaister van de Queen, vertelt in haar boek ‘The Other Side of the Coin: The Queen’, hoe Elizabeth de pijnlijke taak simpelweg uitbesteedt.

In haar boek ‘The Other Side of the Coin: The Queen’, beschrijft Angela Kelly welke creatieve oplossing koningin Elizabeth voor het schoenenprobleem bedacht. “Zoals is beschreven in de pers, loopt een dienaar de schoenen van Hare Majesteit in om ervoor te zorgen dat ze comfortabel zijn en dat ze altijd klaar is om te gaan”, schrijft Kelly. “En ja, ik ben die dienaar.” Al vindt ze dat duidelijk geen al te groot probleem: “De Queen heeft erg weinig privémomenten en dus ook geen tijd om haar schoenen in te lopen. En aangezien we dezelfde schoenmaat hebben, is dit de meest logische oplossing.”

In 2017 verklapte ontwerper Stewart Parvin al aan de Evening Standard dat een lid van het koninklijke huishouden de schoenen van Elizabeth draagt om ze in te lopen. “Die schoenen moeten meteen comfortabel zijn", legde Parvin toen uit. “Ze heeft inderdaad iemand om ze te dragen. De Queen kan nooit zeggen: ‘Oh, ik voel me oncomfortabel, ik kan niet verder lopen.’ Ze heeft het recht om de schoenen door iemand te laten inlopen.”

