Gelukkige verjaardag prinses Charlotte! SD

02 mei 2018

12u05

Bron: Kameraki 0

Hoera! Prinses Charlotte van Cambridge mag vandaag 3 kaarsjes uitblazen. Het tweede kind van de Britse prins William en Kate Middleton is de vierde in lijn voor de Britse troonopvolging en steelt al sinds haar geboorte de harten van menig royaltyfan. Zo ook vorige week nog toen ze op bezoek ging bij haar pasgeboren broertje en uitbundig wuifde naar de menigte. Het jonge prinsesje is bovendien heel pienter. Volgens People spreekt ze naast Engels ook al Spaans en deinst ze niet terug voor een partijtje tennis. Wij verzamelden in 1 minuut de schattigste beelden van de jarige prinses.