Gelekte rechtbankdocumenten onthullen: Meghan Markle voelde zich niet beschermd door koninklijke familie

02 juli 2020

12u23

Bron: Mirror 0 Royalty Meghan Markle (38) voelde zich niet beschermd door de koninklijke familie, toen er tijdens haar zwangerschap allerlei “valse en schadelijke artikels” over haar verschenen in de Britse tabloids. Dat blijkt uit gelekte rechtbankdocumenten. De hertogin van Sussex vertelt daarin ook dat haar huwelijk met prins Harry (35) het Verenigd Koninkrijk een miljard euro heeft opgeleverd.

De gelekte documenten kaderen binnen de rechtszaak die Meghan heeft aangespannen tegen Associated Newspapers Limited, de eigenaar van onder andere de Britse tabloid Mail on Sunday. Die publiceerde in 2019 een persoonlijke handgeschreven brief van Meghan aan haar vader Thomas Markle. De hertogin van Sussex beweerde dat ze niet op de hoogte was van de publicatie en dat de inhoud bewerkt was. Ze sleepte de uitgever voor de rechter wegens een schending van haar privacy en de wetten rond copyright. Andere aspecten van haar aanklacht moest de hertogin van Sussex laten vallen. Zo bepaalde de rechter eerder dat haar beweringen dat de krant “oneerlijk” zou hebben gehandeld en “ongepast gedrag vertoond heeft” onjuist zijn.

Meghan Markle was het onderwerp geworden van een groot aantal valse en schadelijke artikelen van de Britse roddelpers, die emotionele problemen veroorzaakten en haar geestelijke gezondheid onder druk zetten Advocaten van Meghan

Uit nieuwe gelekte documenten, die onder andere door E! News gepubliceerd werden, blijkt nu dat Meghan zich niet gesteund voelde, toen ze door de Britse tabloids geviseerd werd. “Meghan Markle was het onderwerp geworden van een groot aantal valse en schadelijke artikelen van de Britse roddelpers, die emotionele problemen veroorzaakten en haar geestelijke gezondheid onder druk zetten. Omdat haar vrienden haar nog nooit eerder in deze toestand hadden gezien, waren ze terecht bezorgd om haar welzijn, met name omdat ze zwanger was, niet beschermd werd door de koninklijke familie en zichzelf niet mocht verdedigen”, staat daarin te lezen.

Interview van vriendinnen

In enkele van de gelekte documenten gaat het ook over het interview dat Meghans vriendinnen in februari 2019 gegeven hebben aan het Amerikaanse magazine People. Omdat de vrouwen het in dat artikel kort over de brief hebben, is dat relevant voor de rechtszaak. Thomas Markle beweerde namelijk dat hij de brief pas naar de Britse pers gestuurd had, nadat de vriendinnen daarnaar verwezen hadden in People. “Om te tonen dat de inhoud niet zo liefdevol was als ze lieten uitschijnen”, klonk het. Als Meghan op de hoogte zou geweest zijn van het artikel van haar vriendinnen, zou dat betekenen dat ze zelf de brief mee in de openbaarheid heeft gebracht.

Uit de documenten blijkt nu dat dat niet het geval was. “In feite wist de hertogin van Sussex niet dat een deel van haar vriendinnen hadden toegezegd om een interview over haar te geven aan het magazine People. Meghan was op dat ogenblik erg kwetsbaar, omdat ze hoogzwanger was. Daarom besloten haar vrienden dat ze zouden helpen door anonieme interviews te geven aan het Amerikaanse magazine. Ze zouden erin uitleggen hoe de hertogin écht was, in tegenstelling tot hoe de tabloids haar afschilderen”, klinkt het. De identiteit van de vriendinnen wordt bekendgemaakt, zodat die later opgeroepen kunnen worden als getuige.

Belastingbetaler

In de gelekte stukken is ook te lezen dat Meghan beweert dat haar huwelijk met prins Harry het Verenigd Koninkrijk 1 miljard euro heeft opgeleverd. Ze heeft het dan over inkomsten uit toerisme. Dat bedrag is volgens de hertogin van Sussex veel hoger dan de bijdrage die de Britse belastingbetaler heeft moeten betalen voor de security bij haar trouwpartij.

