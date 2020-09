Gelekt contract: prins Harry en Meghan Markle vragen 1 miljoen dollar per toespraak (en hebben véél eisen) TDS

10 september 2020

15u23

Bron: Daily Telegraph 0 Royalty Sinds ze hun leven in het Verenigd Koninkrijk hebben omgeruild voor een bestaan in de Verenigde Staten zijn de Britse prins Harry (35) en zijn vrouw Meghan Markle (39) naarstig op zoek naar nieuwe manieren om hun leven in te vullen. Ze lijken het ijzer alvast te willen smeden als het heet is: v olgens een gelekt contract, dat de Daily Telegraph kon inkijken, verdient het koppel 1 miljoen dollar - bijna 845.000 euro - aan iedere toespraak die ze geven. Om van hun vele eisen en voorwaarden nog maar te zwijgen.

Prins Harry en Meghan Markle mogen dan wel geen lid meer zijn van de Britse monarchie, toch wil dat niet zeggen dat ze de controle nu zomaar uit handen willen geven. Volgens de gelekte overeenkomst van vier pagina’s stelt het koppel heel wat specifieke eisen als ze samenwerkingen aangaan. Zo moeten bedrijven of merken op voorhand al specificeren hoeveel ze de hertog en de hertogin willen vergoeden, nog voor hun verzoek überhaupt wordt overwogen. Ook willen de Sussexen alle zakelijke en financiële details kennen van sponsors, ongeacht of ze rechtstreeks betrokken zullen worden bij een project of niet.

Meghan en Harry hebben heel wat vragen verwerkt in hun overeenkomst. Zoals “Als u een of meer sponsors zou verliezen, zou uw organisatie dan nog verder kunnen gaan met dit project?” en “Wat zal het publiek precies op het scherm zien? Zult u aan branding doen?” of “Wat ziet de spreker op het scherm, voorafgaand aan en tijdens zijn toespraak?”. De Sussexen willen daarnaast ook zelf beslissen wie hun toespraken aankondigt en modereert, welk format gebruikt zal worden én hoe het noodplan bij technische problemen in elkaar steekt.

(lees verder onder de foto)

Agentschap

Sinds juni zijn Harry en Meghan verbonden aan een officieel agentschap voor sprekers. Ze kozen voor Harry Walker Agency, een bureau waar ook Oprah Winfrey, de Obama’s en de Clintons bij aangesloten zijn. Hun eerste grote project zou intussen een feit zijn: prins Harry heeft naar verluidt een bedrag van zes cijfers gekregen om in februari 2021 op een evenement te verschijnen om er te spreken over de therapie die hij kreeg na de dood van zijn moeder, prinses Diana.

Het is door alle ontwikkelingen nauwelijks te geloven, maar het is intussen al zes maanden geleden dat prins Harry en Meghan Markle hun ‘afscheidstournee’ door het Verenigd Koninkrijk afwerkten, met de traditionele viering van Commonwealth Day Service als grote afsluiter. De plechtigheden op 9 maart in de Westminster Abbey in het centrum van London waren de laatste publieke verschijning van het koppel als leden van de Britse monarchie. Maar ook aan de andere kant van de oceaan loopt niet alles van een leien dakje: zo kregen Harry en Meghan kritiek omdat ze hun villa van een “gewelddadige miljonair” kochten en ligt het koppel nu al overhoop met hun buren, door de vele paparazzi die Harry en Meghan aantrekken. Intussen raakte ook bekend dat de twee een samenwerking met Netflix zijn aangegaan.

