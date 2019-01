Gekibbel in Londen: wie deed de Queen zo spreken? TDS

27 januari 2019

08u03

Bron: ANP 0 Royalty Het conservatieve Britse parlementslid Jacob Rees-Mogg denkt dat premier Theresa May koningin Elizabeth heeft aangespoord zich deze week uit te spreken over het politieke klimaat in het land. “De koningin spreekt niet uit zichzelf. Dat doet ze alleen op advies van haar ministers en van de premier”, aldus Rees-Mogg, een van de meest uitgesproken voorstanders van brexit.

Koningin Elizabeth hield donderdag bij haar traditionele jaarlijkse bezoek aan het Women’s Institute bij landgoed Sandringham, een korte toespraak. Formeel sprak ze daar ter gelegenheid van het eeuwfeest van de lokale afdeling, maar haar woorden werden algemeen gezien als een verwijzing naar de hoog oplopende discussie over de uittreding uit de Europese Unie.

“Terwijl we zoeken naar nieuwe antwoorden in dit moderne tijdperk, geef ik de voorkeur aan beproefde methoden’', aldus de 92-jarige. “Zoals op een positieve manier over elkaar praten, verschillende standpunten respecteren, samenkomen om punten van overeenkomst te zoeken en nooit het grotere geheel uit het oog verliezen.”

Ingefluisterd

Volgens Rees-Mogg was dit ingefluisterd door May. Waarnemers echter zeggen dat het Buckingham Palace zelf het initiatief heeft genomen, maar de tekst vooraf wel heeft laten zien aan Downing Street, het kantoor van de premier. Rees-Mogg was het overigens wel eens met haar woorden.

De koningin maakte enkele jaren geleden, vlak voordat Schotland stemde over onafhankelijkheid, ook op omfloerste wijze haar mening kenbaar. “Ik hoop dat mensen heel goed nadenken over de toekomst”, zei de Queen toen bij het verlaten van een dienst in Crathie Kirk, waar ze tijdens haar zomerverblijf in Balmoral in Schotland naar toe gaat. Algemeen werd dat gezien als een oproep om ‘nee’ te stemmen. “Ze spinde van genoegen”, zei toenmalig premier David Cameron nadat hij de vorstin na afloop van het referendum door voor beiden gunstige uitslag (‘nee’) kon melden.