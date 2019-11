Geheugenverlies, veel gezucht en weinig overtuiging: prins Andrew verbijstert in vreemd interview over beschuldigingen Redactie

17 november 2019

11u05 0 Royalty Experts zijn er niet zeker van dat de Britse prins Andrew (59) de juiste keuze heeft gemaakt toen hij besliste een openhartig interview te geven over zijn relatie met Epstein. Kijkers waren in het allerminst overtuigd van zijn onschuld, gezien de prins veel te vaak zuchtte, twijfelde, of zelfs meende dat hij zich bepaalde dingen niet herinnerde.

Prins Andrew wordt al jaren gelinkt aan de praktijken van Epstein. Die laatste zou minderjarige vrouwen opdracht hebben gegeven om seks te hebben met machtige mannen uit de kring rond hem, waaronder de prins. Eén van de slachtoffers, Virginia Giuffre Roberts wees Andrew in 2014 al in een verklaring voor de rechtbank aan als misbruiker. Volgens haar zou ze drie keer gedwongen seks hebben gehad met de prins, terwijl ze nog minderjarig was. Epstein zou haar vervolgens 15.000 dollar hebben gegeven, opdat ze zou zwijgen.

Andrew werd zelfs samen met haar gefotografeerd, met haar eigen camera. Epstein zou de foto zélf hebben gemaakt. Een veelbesproken beeld waarvan de prins zich naar eigen zeggen niets meer herinnert, zo verklaarde hij in het interview met BBC. Het plaatje zou volgens hem zelfs met photoshop gewerkt zijn. “Ik weet niet of het mijn hand is in haar zij. Ik weet niet of er met die foto is gerommeld. Maar ik denk niet dat die foto is genomen op de manier zoals wordt gesuggereerd. De foto is boven in het huis genomen en ik herinner me niet ooit boven geweest. Ik kan deze foto niet uitleggen.”

Geen zweet

Hij gaf wel mee dat haar verklaringen - waarin ze beweert dat ze samen gingen dansen en daarna nog tijd met elkaar doorbrachten in een chique villa - uit de lucht gegrepen zijn. Virginia beweerde dat Andrew hard zweette tijdens het dansen, en dat bewijst volgens de prins dat ze liegt. “Ik kon toen namelijk niet zweten”, verklaart hij. “Als gevolg van een trauma dat ik opliep tijdens mijn dienstjaren als piloot, tijdens de Falklandoorlog.” Emily Maitlis, de BBC-journaliste die hem aan de tand voelde, had haar handen vol aan het verhaal. Het was overduidelijk dat ze geen letter geloofde van wat hij zei. “Het is nooit een goed moment om zoiets uit te leggen”, besloot hij. “Maar ik vond het tijd om schoon schip te maken.”

Zware kritiek

Dat blijkt hij dus niét gedaan te hebben. De Britse media zijn absoluut niet onder de indruk van zijn vreemde verklaringen - sinds kort zou hij namelijk “opniéuw terug kunnen zweten”. Vooral de krant The Guardian maakte korte metten met het interview: “Hij zat constant te lachen, hij was niet onder de indruk van de ernst van de zaak. Hij liet nooit merken dat hij ook maar iets van spijt voelde voor de slachtoffers van Epstein.”

PR-experts keken met opengevallen mond toe: “Dit was nefast voor zijn reputatie, hij heeft het alleen erger gemaakt. Dit interview zal hem voor de rest van zijn leven blijven achtervolgen.”



#MeToo

Actrice Rose McGowan, een prominent gezicht in de #MeToo-beweging, trok naar Twitter om haar ongenoegen over Andrew te uiten. “Zei hij nu echt dat hij zich Virginia Roberts (haar meisjesnaam, nvdr) niet kan herinneren omdat er zo véél jonge meisjes waren? Hoor ik dat nu goed?”, schrijft ze in een verontwaardigde post. Ze is niet alleen, want ze krijgt veel bijval van andere kijkers. “Hierna ben ik er eerder van overtuigd dat hij er wél iets mee te maken had”, schrijft iemand.

Vriendschap

Andrew heeft zelf altijd ontkend weet te hebben gehad van het misbruik door Epstein. Tegen de BBC zegt hij nu er altijd spijt van te hebben gehad, dat hij niet meteen de banden met Epstein verbrak nadat de Amerikaan in 2008 was veroordeeld voor misbruik van minderjarige meisjes. “Ik was bevriend met hem, ik bleef hem zien, ook nadat hij was veroordeeld. Daarmee heb ik mezelf de das omgedaan, omdat dat iets is wat een lid van de koninklijke familie niet zou moeten doen. We proberen de hoogste normen en waarden na te leven. Ik heb de familie daar in de steek gelaten, zo simpel is het’’, aldus de hertog van York.

