Geheime agent volgde Meghan Markle op set van 'Suits' KD

07 september 2018

17u05

Bron: Extra 0 Royalty Meghan Markle (37) werd tijdens haar opnamedagen van de serie 'Suits' gevolgd door een Britse geheime agent. Dat zegt haar medespeler Wendell Pierce.

Toen de relatie van Meghan en prins Harry nog geen wijdverspreid nieuws was, waakte de Britse royal toch al over de veiligheid van zijn geliefde. Harry schonk Meghan een Britse geheime agent om haar bij te staan op de set van 'Suits', de reeks waarin Meghan een hoofdrol voor haar rekening nam.

"Ik geloofde het eerst niet", zegt Wendell Pierce, die ook in de reeks te zien is. "Maar ik draaide me om en plots stond er een man van MI5 op de set. Elke dag." De MI5 is de veiligheidsdienst van het Verenigd Koninkrijk.

De aanwezigheid van de agent was geen domper op de feestvreugde voor Meghan. Het was een aanwezig teken van Harry, haar grote liefde. "Het was duidelijk dat ze enorm geluk was. Ze gloeide. Ik wist gewoon dat ze verliefd was", aldus Wendell.