Geen selfies en geen blote benen: aan deze 10 regels moeten de gasten van Harry en Meghan zich zaterdag houden TK

17 mei 2018

17u53

Bron: Metro UK 69 Royalty Het kan u gewoon niet ontgaan zijn: zaterdag stappen prins Harry en Meghan Markle in het huwelijksbootje. Daarvoor zijn heel wat gasten uitgenodigd - zo'n 600 genodigden mogen de ceremonie bijwonen - en die moeten zich aan strikte etiquetteregels houden. Van een selfieverbod tot strenge schoenenvoorschriften: hieraan moeten alle gasten zich houden.

Natuurlijk zullen heel wat staatshoofden en koninklijke figuren het huwelijk van Meghan en Harry bijwonen, en die zijn vertrouwd met de etiquette. Maar daarnaast staan er ook heel wat beroemdheden op de lijst, zoals Elton John, Serena Williams, David Beckham en Victoria Beckham. Ook zij moeten zich aan de volgende regeltjes houden.

1. Geen open schoenen

Het belooft zaterdag een zonnige dag te worden, maar dat wil niet zeggen dat de gasten een luchtig sandaaltje mogen dragen. Volgens de etiquette moet iedereen zijn tenen netjes in een schoen stoppen - open exemplaren zijn niet toegestaan.

De dames die de ceremonie bijwonen mogen overigens ook geen té hoge hakken dragen, een regel waar Victoria Beckham zich bij het huwelijk van William en Kate aan bezondigde. De Queen is overigens ook geen fan van wedges, dus ook dat schoeisel wordt afgeraden.

2. Geen blote benen

Dat de mannen een broek moeten dragen, spreekt nogal voor zich. Maar bij de dames ligt de situatie iets minder makkelijk. Een hete dag of niet, alle vrouwen moeten verplicht panty's of kousen dragen, en die mogen niet kleurrijk zijn: enkel een natuurlijke huidstint is toegestaan.

3. Geen selfies

We kunnen ons goed voorstellen dat de Queen geen fan is van een selfienemend publiek, en ze zijn dan ook ten strengste verboden. Meer nog: geen enkele telefoon zal de kerk mogen betreden. Gasten werden gevraagd om hun exemplaar thuis te laten of die bij het binnenkomen af te geven.

4. Geen blote armen of benen

Bij mannen is 'morning dress' verplicht, waarmee een gilet, een jas en een grijze of zwarte das bedoeld wordt. Vrouwen mogen dan weer kiezen tussen een jurk of een broekpak, zolang de schouders en bovenarmen bedekt zijn. Kiezen ze voor een jurk of een rok, dan moet die minstens tot onder de knieën komen. Te lang is echter ook niet toegestaan: enkel de bruid mag een lange jurk dragen, en hetzelfde geldt natuurlijk voor de kleur wit.

5. Geen geschenken

Op het huwelijk van Meghan en Harry zullen de gasten niet moeten aanschuiven om hun cadeautje af te geven. De etiquette schrijft voor dat je je geschenk niet op de dag zelf meebrengt, maar het naar het huis van het koppel stuurt. Bij deze trouw worden geschenken zelfs volledig afgeraden: Meghan en Harry hebben hun gasten gevraagd om een donatie aan een goed doel te geven in plaats van een cadeau te kopen.

6. Hoed verplicht

Deze geldt zowel voor mannen als vrouwen: zonder hoed kom je de kerk niet in. Bij de heren wordt een hoge hoed verwacht, maar de vrouwen krijgen iets meer vrijheid. De regels specificeren niet hoe het hoofddeksel er moet uitzien, dus kunnen de gasten er alle kanten mee uit. Een simpel exemplaar is prima, maar je kan ook lekker uit de band springen zoals prinsessen Eugenie en Beatrice dat deden tijdens het huwelijk van William en Kate.

7. Niet naar de wc

In het handboek dat de genodigden op voorhand gekregen hebben, wordt hen aangeraden om het toilet te gebruiken voor ze bij de kerk aankomen. Meer bepaald 'tussen 9 en 11 uur'. Op de locatie zelf zullen immers slechts enkele toiletten voorhanden zijn, en natuurlijk wil niemand de ceremonie onderbreken om richting de wc te hollen.

8. Niet praten met de pers

Uitgenodigd worden voor een koninklijk huwelijk is een hele eer, en als je die eer wil behouden, hou je de details ook maar beter voor jezelf. Het Britse koningshuis heeft een zeer moeilijke relatie met de pers sinds de dood van prinses Diana - slechts één reporter mag de kerk in - en wil dan ook niet dat hun gasten achteraf met kranten of televisiestations gaan praten.

9. Niet vertrekken voor de Queen

Wie niet helemaal zeker is van de juiste etiquette, moet eigenlijk enkel naar Queen Elizabeth kijken. Zij is de persoon waar alles om draait - sorry Meghan - en die iedereen volgt. Dat betekent dat je de kerk niet verlaat voor zij dat doet en dat je niet begint te eten voor zij dat doet. Je wordt overigens ook geacht om klaar te zijn met eten als 'her majesty' dat is, dus niet treuzelen boven je bord.

10. Niet te veel drinken

Deze regel geldt eigenlijk voor élk huwelijk: dronkenschap getuigt van een gebrek aan respect en manieren, en zal niet getolereerd worden.