Geen groots trouwfeest voor prinses Beatrice: "Ze wordt volledig overschaduwd door het schandaal rond haar vader"

11 december 2019

11u34

Bron: Sun 1 Royalty Voor de Britse prinses Beatrice (31), die binnenkort in het huwelijksbootje zal stappen, is vader Andrew een grijze wolk boven haar festiviteiten. Waar haar zus Eugenie vorig jaar nog een écht koninklijk huwelijk vol toeters en bellen kreeg, zal zij binnenkort waarschijnlijk kiezen voor een sober privéfeest, dat goed afgeschermd is voor de internationale pers.

Volgens Britse media maken vrienden en familie van de prinses zich zorgen over haar mentale toestand. Haar vader wordt er door verschillende vrouwen van beschuldigd een zedendelinquent zijn, en gezien de wel heel gevoelige rechtszaak die haar vader boven het hoofd hangt, wordt Beatrice beroofd van de kans om een écht koninklijk huwelijk te vieren. Sterker nog, alle feestvreugde wordt volledig overschaduwd door het Epstein-schandaal.

Beatrice kondigde in september haar verloving met Edoardo Mapelli Mozzi aan, maar wat een lichtpuntje in 2019 had moeten worden voor de Britse royals, draaide al snel uit op een sisser. “De koninklijke familie is erg teleurgesteld in de situatie”, klinkt het bij een insider. “Ze zijn erg beschaamd over Andrew en vinden het jammer dat Beatrice de dupe moet zijn van de hele zaak. Iedereen maakt zich zorgen om haar, want ze verdient het om het huwelijk te hebben dat zij wil, maar de media zal haar niet met rust laten...”

Verlovingsfeest uitgesteld

Beatrice heeft intussen al besloten om het feest ter gelegenheid van haar verloving uit te stellen. Beatrice en haar verloofde Edoardo zouden op 18 december hun verbintenis vieren in Chiltern Firehouse, maar de twee hebben de datum aangepast uit vrees dat er te veel paparazzi op de loer zou liggen. Op de nieuwe datum - die niet aan het publiek bekend werd gemaakt - zou papa Andrew de kans krijgen om onopgemerkt van het feest te genieten.

De Britse royalty-watcher Phil Dampier denkt dat ze die trend zal verderzetten: “Gezien de situatie zou het me enorm verbazen als ze haar huwelijk live laat uitzenden op nationale televisie. Het is zo goed als zeker dat het een sobere bedoening zal worden, misschien zelfs een privé-gebeuren waar alleen haar naaste familie en beste vrienden aanwezig zullen zijn. Achteraf zal ze dan waarschijnlijk één of twee foto’s vrijgeven, maar veel meer moeten we niet verwachten.”

Oude foto

De prinses slaagt er ook maar niet in om haar naam los te maken van het schandaal. Uit een oude foto die recent weer opdook, blijkt dat niet alleen Jeffrey Epstein en zijn vriendin Ghislaine Maxwell aanwezig waren op het feestje voor haar 18de verjaardag, ook Harvey Weinstein stond op de gastenlijst. Om het allemaal nog wat erger te maken staan de drie ook samen op de foto, die nu gretig wordt gedeeld op sociale media. Beatrice kon er uiteraard niets aan doen dat haar vader zijn criminele vrienden had uitgenodigd, maar ze wordt nu wel met hen geassocieerd.

Shocking photo shows paedo Jeffrey Epstein, Harvey Weinstein & ‘pimp’ Ghislaine Maxwell at Beatrice’s 18th birthday bash https://t.co/bRsnjgyHQn Mike Cernovich(@ Cernovich) link

Geen openbare functies

Prins Andrew heeft intussen zijn openbare functies voor het Britse koningshuis neergelegd. Dat haar vader een stap terug doet binnen The Firm - zoals het Britse koningshuis ook wel genoemd wordt - betekent ook dat de toekomst van Beatrice en Eugenie twijfelachtig wordt. Andrew heeft er altijd voor geijverd dat zijn dochters, 9de en 10de in lijn voor de troon, meer koninklijke taken toebedeeld zouden krijgen. Dat zorgde voor wrijving met zijn broer Charles, die net wil dat het koningshuis kleiner, bescheidener, werd. Nu ziet het ernaar uit dat Charles zijn zin krijgt.

Een woordvoerder van Buckingham Palace liet weten dat de taken van de prinsessen beperkt zullen worden. “De prinsessen hebben elk jaar een kleine hoeveelheid koninklijke verplichtingen, als en wanneer dat gevraagd wordt. Dat zal blijven doorgaan.” Dat bevestigt ook Peter Hunt, voormalig BBC-correspondent. “Andrews dochters, prinses Beatrice en Eugenie, zullen zich nu exclusief op hun dagelijkse jobs moeten focussen. Hun vader kan hun deeltijdse koninklijke taken niet langer verdedigen.”

Op zich moeten de vrouwen natuurlijk niet klagen. Beide hebben een voltijdse job. Eugenie is de directeur van de Hauser & Wirth kunstgalerij in Mayfair. De oudere Beatrice is ondervoorzitter in Afiniti, een Amerikaans softwarebedrijf waar ze zich vooral bezighoudt met ‘klantontwikkeling’.

Steun van de Queen

Beatrice en Eugenie mogen ondanks alles op de morele steun van hun koninklijke familie blijven rekenen. Een bron uit het paleis vertelt: “Iedereen wilde meteen de meisjes beschermen. Men wil hen afschermen van de pijn en het verdriet, in plaats van te dansen op hun vaders graf.” Vooral koningin Elizabeth was dat idee toegedaan, klinkt het. “De Queen is dol op Beatrice en Eugenie, dus blijft ze de zussen tijdens de zomer uitnodigen in Balmoral en ziet ze hen regelmatig in Windsor. Ook de meisjes zijn erg gesteld op ‘Super Gran’, zoals ze haar noemen.”