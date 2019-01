Geen druppel alcohol en yogalessen: Meghan legt Harry nieuwe regels op DBJ

02 januari 2019

15u57

Bron: express 0 Royalty Prins Harry (34) is gestopt met roken en met het drinken van alcohol. Hij mag niet meer van zijn vrouw Meghan (37). Bovendien neemt Harry zelfs yogalessen en laat hij koffie en thee aan zich voorbijgaan.

Bij de start van een nieuw jaar horen goede voornemens en dat is bij prins Harry en Meghan Markle niet anders. Het is de Britse pers opgevallen dat de prins al enkele maanden geen druppel alcohol meer aanraakt. Die ontdekking wordt volgens enkele bronnen bevestigd aan de Britse krant Express. Harry zou gestopt zijn met drinken om zijn zwangere echtgenote te steunen.

“Een hele prestatie”, zegt een bron aan Express. “Zeker als je weet dat hij sinds hij een jonge tiener was altijd al veel alcohol en koffie gedronken heeft.” De hertog van Sussex drinkt dus zelfs geen koffie en thee meer, want ook dat zou volgens Meghan een gezonde levensstijl in de weg staan. Harry drinkt enkel nog plat water, rookt niet meer en heeft zelfs de hobby van zijn vrouw, yoga, overgenomen.

En het doet de 34-jarige prins goed, volgens de bron. “Meghan heeft hem getoond dat er een andere manier is om te leven en daar is hij een grote fan van. Hij eet goed, vergiftigt zijn lichaam niet en is een stuk gelukkiger.” Een andere bron omschrijft hem als “rustiger en ontspannen”. Harry is evenwel niet de enige die toegevingen doet in hun relatie. Als tegenprestatie zou Meghan stoppen met vloeken en niet meer op haar nagels bijten.