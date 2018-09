Geen baby voor Harry en Meghan Markle, maar wel een nieuwe labrador TDS

03 september 2018

11u59

Bron: ANP/Daily Mail 0 Royalty Meghan Markle en prins Harry doen aan gezinsuitbreiding. Nee, er is nog geen koninklijke baby op komst. Maar Meghans hond Guy heeft weer een maatje. De hertogin van Sussex heeft met haar man een hond aangeschaft: een zwarte labrador genaamd Oz.

De beagle Guy had in Toronto, waar Meghan voor haar verloving woonde, gezelschap van Bogart. Maar Bogart, een kruising tussen een labrador en een sheperd, was te oud voor de verhuizing naar Londen en is ondergebracht bij vrienden van Meghan in Canada. Volgens een ingewijde heeft de nieuwe viervoeter zijn weg al gevonden in zowel Nottingham Cottage als het huis dat de hertog en hertogin huren in de Cotswolds.

Het beestje heeft volgens de Daily Mail de naam Oz gekregen. Waar de naam precies vandaan komt, is niet duidelijk. Sommigen mensen dat het een verwijzing is naar 'The Wizard of Oz', het wereldberoemd verhaal van Frank L. Baum. Volgens anderen zou de hond vernoemd zijn naar hun eerste reis naar Australië in oktober, waar ze de Invictus Games in Sydney zullen openen.

Thuis

Ook Guy zou het prima naar zijn zin hebben in Londen. De beagle was ook van de partij op Meghans trouwdag, verklapte visagist Daniel Martin eerder al. Terwijl hij Meghan opmaakte en haarstylist Serge Normant het bruidskapsel verzorgde, lag de trouwe viervoeter aan de voeten van zijn baasje.