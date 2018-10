Geen adellijke titels en zéker geen Diana als naam: zo willen Harry en Meghan hun eerste kind opvoeden TDS

Bron: Daily Mail 0 Royalty Welke naam zal het eerste kindje van de Britse prins Harry en Meghan Markle dragen? De bookmakers hebben er nu al een vette kluif aan. R oyaltykenners menen dat het koningspaar een dochtertje verwacht, maar dat ze die zéker geen Diana willen heten. Ook zouden Harry en Meghan afstand willen nemen van adellijke titels voor hun kind.

De royaltyfans kijken er ongetwijfeld nu al naar uit: de dag dat het eerste kindje van prins Harry en Meghan Markle ter wereld komt. En ook de Britse bookmakers staan al te popelen, want het is nu al mogelijk om te bieden en gokken op de naam van de koninklijke baby.

Hoewel het geslacht van de baby strikt geheim moet blijven tot na de geboorte, wordt verwacht dat Harry en Meghan een dochter verwachten. Of hun oogappel dan vernoemd zal worden naar Diana, de moeder van Harry? Volgens royaltykenners is die kans “compleet uitgesloten”. Die naam zou dan ook veel te beladen zijn, zeker omdat Harry en Meghan een zo normaal mogelijke opvoeding zouden willen voor hun kind.

Overleg met de Queen

Volgens de kenners zouden Harry en Meghan volgende maand een gesprek hebben met de Britse Queen, na hun tournee door Australië, Fiji, Tonga, en Nieuw-Zeeland. Daar zouden ze aankaarten dat ze willen dat hun kind zonder officiële titels door het leven gaat. “Ze willen een zo normaal mogelijke opvoeding”, klinkt het. Toch liggen er nu al adellijke titels klaar: Een zoon zou zich Earl of Dumbarton mogen noemen, een dochter Lady Mountbatten-Windsor.

Harry en Meghan zouden ook willen dat hun oogappel ver mogelijk van alle spotlights en de media opgroeit. En goed nieuws: Prins Charles zou zich volgens de kenners alvast kunnen vinden in de voornemens van zijn jongste zoon. Al is de kans op een ‘écht normaal’ leven voor de koninklijke baby, die overigens zevende in de rij van mogelijke troonopvolgers staat, natuurlijk klein.