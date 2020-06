Gaat prinses Charlotte dinsdag weer naar school? Kensington Palace zwijgt in alle talen SDE

Bron: ANP 0 Royalty Gaat de kleine prinses Charlotte dinsdag opnieuw naar school in Londen? Het blijft onduidelijk. Kensington Palace wil daar namelijk namens prins William (37) en zijn echtgenote Kate (38) niets over lossen. Het onderwijs van de kinderen is een privézaak, laat het paleis weten aan Britse media.

Charlotte's school, Thomas's Battersea, gaat dinsdag opnieuw open voor de leerlingen in het eerste en zesde jaar. Het prinsesje zit in het eerste leerjaar.

Als ze weer naar school zou gaan, moeten William en Catherine alleen voor haar met hun hele gezin voor enkele weken van Anmer Hall bij Norfolk terug verhuizen naar Kensington Palace in Londen. Voor de andere kinderen, de prinsjes George en Louis, zou het geen verbetering zijn, omdat ze in Londen minder vrij kunnen bewegen dan op het landgoed Sandringham. Het zou voor de hertog en hertogin van Cambridge daarom zinvoller zijn om voor Charlotte het thuisonderwijs voort te zetten.

De gedeeltelijke heropening van de Engelse scholen ligt gevoelig. Dat verklaart ook de belangstelling van de Britse media en de terughoudendheid van Kensington Palace. William en Catherine staan achter het besluit de scholen te heropenen, aldus het paleis, maar meer willen ze er niet over kwijt. Het is te verwachten dat fotografen dinsdag bij de school gaan posten om te zien wat het besluit van het paar is geweest.

