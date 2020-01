Gaat Netflix samenwerken met Harry en Meghan? LV

20 januari 2020

08u01

Bron: ANP 0 Royalty Na Disney heeft ook Netflix interesse getoond in het binnenhalen van prins Harry en Meghan. De streamingdienst ziet een samenwerking met het paar, dat nadrukkelijk afstand van het koninklijk huis heeft genomen, wel zitten.

"Wie zou er niet geïnteresseerd zijn? Ja, zeker", reageerde Netflix-manager Ted Sarandos volgens The Guardian toen hem werd gevraagd of hij zou willen samenwerken met de voormalig ‘Suits’-actrice en haar man. Netflix maakte eerder al een serie over het Britse koningshuis. Van de Britse dramaserie ‘The Crown’, met in de hoofdrol Olivia Colman, verscheen in november een derde seizoen.

De hoofdrolspelers van de Netflix-hit denken trouwens dat het allemaal wel goedkomt met prins Harry en Meghan nu ze een stap terug doen binnen het Britse koningshuis. Dat vertelden de acteurs zondag op de rode loper van de SAG Awards aan Amerikaanse media. Helena Bonham Carter, die prinses Margaret speelt, ziet de toekomst van het koppel rooskleurig in. “Ik denk dat de wereld aan hun voeten ligt”, zei ze. “Het wordt interessant om te zien wat ze gaan doen, maar het lot ligt in hun eigen handen dus ik wens ze veel geluk.”

Meghan sprak onlangs ook al een voice-over in voor een productie van Disney. In ruil voor haar stem gaat een donatie naar hulporganisatie Elephants Without Borders, die zich inzet voor het behoud van olifanten in het wild. Of dat ging om een eenmalige klus, is niet duidelijk.