Gaan Kate en William voor een vierde kindje? "Ze houdt toch niet zo van haar koninklijke taken” SD

30 juli 2019

11u15 1 Royalty Breidt de Britse koninklijke familie opnieuw uit? De geruchtenmolen draait alvast op volle toeren: Kate Middleton (37) zou opnieuw zwanger zijn van prins William (37), of toch minstens heel erg aan gezinsuitbreiding denken.

Kate Middleton en haar echtgenoot prins William hebben al drie kinderen samen: prins George, prinses Charlotte en prins Louis. Daar zou nu dus snel een vierde kindje bijkomen. Volgens het Australische tijdschrift New Idea is Kate al opnieuw in verwachting, aangezien ze gezien werd bij dezelfde kliniek als toen ze zwanger was van Charlotte én ze steeds vaker gezien wordt met haar hand op haar buik.

Royaltywatcher Phil Dampier is iets genuanceerder, maar ook hij ziet een zwangerschap in de nabije toekomst. “Het zou me niet verbazen als ze nog een vierde kind krijgen”, vertelde hij aan Fabulous Digital. “Niet alleen houdt ze van het leven in Norfolk, maar het geeft haar eerlijk gezegd ook een excuus om wat langer weg te blijven van haar koninklijke opdrachten, waar ze denk ik niet van houdt.” Hij vervolgt: “Ik denk dat Kate tegenwoordig een erg goed contact heeft met het publiek en dat ze het erg goed doet, maar van wat men mij vertelt, begrijp ik dat ze liever thuis zit met de kinderen.”

Volgens Dampier hopen William en Kate op een meisje. “Een vierde kindje zou kunnen betekenen dat ze twee meisjes en twee jongens hebben. Dat betekent een zusje voor Charlotte, maar ook een kindje dat in leeftijd dicht aanleunt bij Louis: dat zal een fijne dynamiek geven.” Dat Kate aan hyperemesis gravidarum lijdt, een extreme vorm van misselijkheid en braken, zou geen bezwaar mogen zijn volgens de royaltywatcher. “Bij Louis had Kate helemaal niet zo veel last van ochtendmisselijkheid als bij de eerste twee zwangerschappen.”