Fotograaf Royal Wedding: "Het licht was een nachtmerrie" Marlies van Leeuwen

22 mei 2018

10u30

Bron: AD 0 Royalty Het komt als fotograaf maar zelden voor dat zeker is dat de hele wereld jouw foto's zal zien. Fotograaf Danny Lawson had dit weekend zo'n zekerheidje: hij legde de Royal Wedding zaterdag vast, in de kerk. "Dat licht was een nachtmerrie.''

De fotograaf, in dienst bij Press Association, vertelde over zijn bijzondere klus tijdens een Facebook Live-interview. Hij moest werken vanaf zes meter hoogte. "Ik zag alleen maar hoeden en halve gezichten. De gasten heb ik maar overgelaten aan de collega's die buiten stonden.''



Hij moest ook zorgen dat hij niet in beeld kwam bij de cameramensen die voor tv het huwelijk van prins Harry en Meghan Markle vastlegde. Geen simpele klus. "Ik had drie camera's in mijn hand, om te zorgen voor het beste materiaal'', vertelt Lawson.

Nachtmerrie

Om exact te weten wanneer Markle binnen zou komen, beluisterde hij de verslaggeving van de BBC via zijn oordopjes. Het moment dat zij door de deur kwam en richting het altaar liep, beschrijft hij als een nachtmerrie. "Er waren drie raampjes waardoor ontzettend veel licht naar binnen viel, maar daartussen was het vreselijk donker.'' Hij had geen idee hoe hij dat fatsoenlijk op de foto moest krijgen. "Ik koos ervoor om, steeds als ze in het licht liep, twaalf foto's per seconde te schieten.''



Het leverde onverwacht prachtig beeld op: een schilderachtige plaat van de bruid en haar sluier vol in het licht, de gasten in de schaduw.

Snelheid

Tijdens de ceremonie stuurden hij en zijn drie collega's in de kerk - één ook aan het fotograferen, twee anderen achter de computer om direct beelden te bewerken - in een uur 53 foto's door. "Snelheid is ontzettend belangrijk in deze tijd van internet. Ik nam foto's, bewerkte ze voor zover het kon al op mijn camera en stuurde ze gelijk door."



Toch kon hij niet te lang zijn oog van 'de prijs' houden. Zijn camera bleef in de aanslag, ook toen hij de inmiddels iconische foto van de kus had gemaakt. Hij verstuurde het plaatje pas toen het pasgetrouwde stel helemaal uit zijn zicht waren. "Ik wilde niet het risico lopen om iets historisch te missen, alleen maar om dertig seconden eerder te zijn.''

Ik wilde niet het risico lopen om iets historisch te missen

Perspectief

De ervaren fotograaf had eerder het Brits-Amerikaanse koppel gefotografeerd bij de Invictus Games in 2017. "Zodoende had ik al een beetje een band met Meghan. Ik heb er bij Press Association op aangedrongen dat ik de foto's mocht maken.''



Van de bijzondere dag heeft Lawson een flinke stoot adrenaline gekregen, maar hij gaat niet naast zijn schoenen lopen, besloot hij het Facebook Live-interview. "Ik ben gisteren met mijn dochter naar het park gegaan. Dan gaat het over ijsjes'', lacht hij. "Dat zet alles weer in perspectief."