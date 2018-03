FOTO: Zweedse prinses Madeleine bevallen van dochter SD

09 maart 2018

10u32

Bron: ANP 3 Royalty De Zweedse prinses Madeleine (35) is in de nacht van donderdag op vrijdag bevallen van een gezonde dochter. Dat heeft haar man Chris O'Neill bekendgemaakt. Hij sprak met Zweedse media voor de ingang van het ziekenhuis waar Madeleine bevallen is.

Chris vertelde dat hij en Madeleine donderdagavond naar het ziekenhuis zijn gegaan. "Alles verliep zonder problemen", zei hij. Over hoe zijn nieuwe dochter er precies uitziet, kon Chris nog niet zo heel veel vertellen. "Ik heb de kleur van haar ogen nog niet gezien, maar ze lijkt een beetje op Nicolas." Daarmee refereerde hij aan zijn zoontje, nu het middelste kind in het gezin.

Chris hoopt Madeleine en de baby vandaag nog mee naar huis te kunnen nemen. Dan kunnen Leonore en Nicolas ook kennismaken met hun zusje. Hoe het meisje gaat heten, wordt pas later bekendgemaakt.

De prinses is sinds half februari met haar gezin in Zweden omdat ze in haar geboorteland wilde bevallen van haar derde spruit. De vierjarige prinses Leonore kwam ter wereld in New York, prins Nicolas zag in juni 2015 het levenslicht in het ziekenhuis van Danderyd.

Prinses Madeleine mocht samen met haar dochtertje het ziekenhuis iets later verlaten. Dat meldt het koninklijk huis van Zweden op Twitter. Daarnaast heeft trotse vader Chris O'Neill de eerste foto van het meisje vrijgegeven.

Prinsessan Madeleine och herr Christopher O’Neills nyfödda dotter fotograferad på Danderyds sjukhus tidigare idag. 📸: Herr Christopher O’Neill Een foto die is geplaatst door null (@kungahuset) op 09 mrt 2018 om 16:13 CET