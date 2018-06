Foto's van strippende Meghan Markle gebruikt in rechtszaak tegen Kate Middleton MVO

15u10 10 Royalty Foto's van Meghan Markle, die enkele jaren geleden stripte in een filmpje voor het mannenblad Men's Health, kunnen nu gebruikt worden in een Franse rechtszaak tegen Kate Middelton.

Die laatste zou volgens de aanklagers té veel compensatie hebben gekregen voor topless foto's van haar die ongewild gepubliceerd werden. De enige reden daarvoor, volgens hen, is omdat Kate nu royalty is dankzij haar huwelijk met prins William.

Met de foto's van Meghan willen ze bewijzen dat moderne royals wel degelijk hun lichaam gebruiken om in de schijnwerpers te staan. Meghan, die voor haar huwelijk met de Britse prins Harry actrice was, werd wel vaker topless of in weinig onthullende kleding gefotografeerd.

Hoe ze het precies willen aanpakken met die link tussen Meghan en Kate is niet duidelijk, maar men gaat nu in beroep tegen de uitspraak waarbij Kate 100.000 euro toegekend kreeg als schadevergoeding. Andere privacyzaken worden meestal voor veel minder geld afgehandeld, beweren ze. Middleton moet het dus stellen met een veel lager bedrag.

Het proces gaat vandaag van start in de rechtszaal van Versailles, in Parijs.