FOTO's: Filip, Mathilde en de kinderen bezoeken abdij Villers-la-ville

Koning Filip en koningin Mathilde hebben met hun vier kinderen de abdij van Villers-la-ville bezocht. Het koninklijk gezin poseerde na een uitgebreide rondleiding door de ruïnes voor de pers.

Filip, Mathilde, kroonprinses Elisabeth (16), prins Gabriël (14), prins Emmanuel (12) en prinses Eléonore (10) wandelden met een tablet in de hand door de ruïnes in Waals-Brabant. Daarop konden ze zien hoe de voormalige cisterciënzerabdij er in de dertiende eeuw uit zag. "Het is prachtig", zei Mathilde toen ze de abdijkerk binnenstapte.

Het gezinsuitstapje vond al op 24 juni plaats, maakte het Belgische hof zaterdag bekend. Elke zomer aan het begin van de vakantie trekt de koninklijke familie er een dagje op uit.

Voor prinses Elisabeth is een einde gekomen aan de schoolcarrière in eigen land. Ze heeft het vijfde middelbaar beëindigd aan het Sint-Jan Berchmanscollege in Brussel en zal vanaf september haar humaniora afmaken in een exclusief college in Wales.