Foto's, bloemen en spandoeken: trouwe fans gedenken prinses Diana aan Kensington Palace

31 augustus 2018

20u54

Bron: ANP 1 Royalty Trouwe fans van Diana, prinses van Wales, verzamelden zich vrijdag gewoontegetrouw bij Kensington Palace in Londen. Daar herdachten ze met foto's en spandoeken die aan het paleishek waren bevestigd de 21e sterfdag van Diana. Zij kwam op 31 augustus 1997 door een auto-ongeluk in Parijs om het leven.

De belangstelling voor de stille herdenking was beduidend minder dan een jaar geleden, toen ook Diana's zoons William en Harry daags voor de sterfdag even kwamen kijken en het publiek bedankten voor het eerbetoon. William en Harry zijn zover bekend nu niet thuis in Kensington Palace, en ook de media lieten het vrijdag afweten.

Dit tot teleurstelling van de Diana 'groupies' die zich in de kleuren van de Britse vlag hadden uitgedost om maar extra aandacht te trekken. Het waren deels ook dezelfde mensen die eerder dit jaar voor het Londense ziekenhuis en in Windsor kampeerden om als eersten gefilmd te worden bij de geboorte van prins Louis en het huwelijk van prins Harry.

Verder waren het vooral dagjesmensen en toeristen die een kijkje kwamen nemen bij het paleis, waar tot volgend jaar nog een expositie is over de kleding van Diana.