Forensisch expert: “Prinses Diana had crash kunnen overleven, haar verwonding was uitzonderlijk” TDS

08 april 2019

15u12

Bron: Mirror.co.uk 0 Royalty Prinses Diana had haar dodelijke ongeval kunnen overleven. Dat is de conclusie van forensisch expert Richard Shepherd, die het lichaam van de prinses onderzocht, in zijn nieuwe boek ‘Unnatural Causes’, dat op 18 april in de rekken ligt. Volgens de expert was er sprake van “een uitzonderlijk kleine verwonding, enkel op de verkeerde plek”. Had de moeder van prins Harry en prins William haar gordel gedragen, dan kwam ze er volgens Shepherd met enkel een breuk vanaf.

Diana overleed in een Parijse tunnel, net als haar vriend Dodi Al-Fayed en de chauffeur van de auto, Henri Paul. Die zou meer dan 100 kilometer per uur hebben gereden om weg te komen van de paparazzi die het koppel op de hielen zaten. Er wordt ook gezegd dat hij twee keer de toegestane hoeveelheid alcohol in het bloed had. De enige overlevende was lijfwacht Trevor Rees. Hij liep een ernstig hoofdletsel op en kan zich niet meer alles herinneren van het ongeluk.

Hij droeg dan ook als enige een gordel. Had Diana óók haar gordel gedragen, dan had ook zij de crash overleefd, schrijft Richard Shepherd nu in zijn boek. “Haar letsel was zo uitzonderlijk. Zoiets heb ik in heel mijn carrière nooit meer gezien. De verwonding was zeer klein, enkel op de verkeerde plaats. Ze had enkel een paar gebroken botten en een verwonding in de ader van haar longen.”

Volgens de man is de dood van Diana een typisch voorbeeld van een ‘als ze maar’-overlijden. “Als ze maar haar gordel had gedragen, als ze maar net iets anders tegen de stoel voor haar was gebotst, als ze maar minder snel naar voren werd gekatapulteerd, als ze maar meteen in een ambulance had gezeten na de crash. Dan was ze vandaag nog in leven.”

Na het ongeval leek Diana stabiel en kon ze zelfs nog praten, maar intussen bloedde ze via de gescheurde ader in haar longen verder dood. “Als ze maar haar gordel had gedragen, dan zou ze twee dagen na de crash wellicht gewoon weer verschenen zijn met een blauw oog en met een gebroken arm.”