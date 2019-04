Foei, te korte rok: Britse Queen tikt Kate Middleton op de vingers TDS

18 april 2019

10u41

Bron: Quest Red 0 Royalty Dat de Britse royals zich naar heel wat koninklijke regels moeten schikken als het op hun garderobe aankomt, was natuurlijk te verwachten. Maar blijkbaar doet Kate Middleton (37), de vrouw van prins William, toch geregeld haar eigen zin. Met alle gevolgen van dien, want v olgens de Britse royaltyjournaliste Ashley Pearson krijgt de hertogin van Cambridge geregeld een tik op de vingers van de Queen.

Dat stelt Ashley Pearson in een interview met televisiezender Quest Red. Volgens de journaliste krijgt Kate Middleton geregeld een berisping, omdat haar jurken en rokken te kort zouden zijn, of omdat de kleur van haar panty’s niet bij de rest van haar ensemble zou passen.

Volgens de royaltyexperte krijgt Middleton veel strengere kledingvoorschriften opgelegd dan bijvoorbeeld Meghan Markle. Kate zou geregeld geschreven nota’s ontvangen van Queen Elizabeth, waarin ze bepaalde keuzes of outfits van de hertogin dan afkeurt. Zeker als de gekozen look later overal in de media verschijnt.

“Kate moet aan een andere standaard voldoen, omdat William tweede in de lijn is voor de troonopvolging. Een groot verschil met Meghan Markle, en dat vertaalt zich in andere regels. Kate’s rokken en jurken moeten een bepaalde lengte hebben. En als ze te kort zijn, of de kleur is niet gepast, dan deinst de Queen er niet voor terug om dat te laten weten.”

Rebelse kant

Het feit dat de hertogin toch geregeld voor de dag komt met een jurk die boven de knieën komt, toont evenwel de rebelse kant van Kate Middleton. Hiermee maakt ze duidelijk dat ze ingaat tegen het verbod van haar ‘schoongrootmoeder’ Elizabeth, die haar dus verboden heeft om jurken en rokken boven de knie te dragen.