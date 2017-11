Filip en Mathilde ontmoeten zuster Jeanne in India SI

16u29

Bron: Belga 0 Photo News Royalty Koning Filip en koningin Mathilde hebben vrijdag in het Indiase Mumbai een bezoek gebracht aan zuster Jeanne Devos. Het vorstenpaar werd er getrakteerd op een dansvoorstelling en gezangen van kinderen.

De 82-jarige Jeanne Devos, afkomstig uit Leuven, geniet wereldwijd erkenning voor haar organisatie National Domestic Workers Movement, waarmee zij in India ijvert voor de rechten van huisarbeidsters. Devos vertrok in 1963 naar India om er zich in te zetten voor behoeftigen. Haar National Domestic Workers Movement, die inmiddels al meer dan 20 jaar bestaat en vertakkingen heeft in 21 van de 28 deelstaten van India, ijvert voor eerlijke en veilige werkomstandigheden in de thuisarbeid, legalisering en een vast en eerlijk loon voor wie er tewerkgesteld is.

"Het is belangrijk dat de kinderen hun rechten kennen. Zo moeten ze bijvoorbeeld goed beseffen dat ze naar school gaan omdat dat hun recht is", aldus zuster Jeanne.

Na de dans- en zangvoorstellingen van de kinderen, die ook bijgewoond werden door Willy Borsus, Geert Bourgeois, Rudy Demotte, en Pieter De Crem, begaf het vorstenpaar zich in de menigte om met de kinderen te praten. Koningin Mathilde voerde ook gesprekken met de vrouwen die werken voor de organisatie.

"Een sterk voorbeeld voor ons allen"

"De koningin en ik zijn verheugd dit moment met jullie te kunnen delen", zo zei koning Filip aan de kinderen. "Wij bedanken jullie voor jullie lach en liedjes. Vele Belgen zijn naar India gekomen, gefascineerd door het land en zijn inwoners, om het beste van zichzelf te geven waar men hen nodig had. Zuster Jeanne is een van hen. Beste zuster, wij kennen u al lang. U hebt uw leven gewijd aan het helpen van anderen. Wij zijn u zeer erkentelijk voor uw toewijding en uw positieve energie. Wat u hier gecreëerd heeft, is een sterk voorbeeld voor ons allen."

Eerder op de dag woonde koningin Mathilde onder meer een viool- en pianoconcert bij aan de Mehli Mehta Music Foundation (MMMF), een organisatie die de afgelopen drie jaar samengewerkt heeft met de organisatoren van de Koningin Elisabeth-wedstrijd.

Het staatsbezoek duurt nog tot vrijdagavond.