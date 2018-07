Filip en Mathilde lyrisch over Rode Duivels: "Schit-te-rend!! Genoten van fantastische wedstrijd! Kijken uit naar de volgende!" KVE

06 juli 2018

22u52

Koning Filip en koningin van België hebben vanavond "genoten van een fantastische wedstrijd". Ze noemen de winst van België op Brazilië "schit-te-rend!!".



De ploeg van bondscoach Roberto Martinez schakelde in de kwartfinales titelkandidaat Brazilië uit. De Rode Duivels versloegen de vijfvoudige wereldkampioen in Kazan met 2-1. Bij de rust leidde België al met 2-0 dankzij treffers van Fernandinho (eigen doel) en Kevin De Bruyne. Voor Brazilië kwam invaller Renato Augusto een kwartier voor tijd tot scoren.

"We kijken al uit naar de volgende wedstrijd", twittert het hof. België speelt dinsdag in de halve eindstrijd in Sint-Petersburg tegen Frankrijk, dat Uruguay met 2-0 versloeg.

Schit-te-rend!! Genoten van een fantastische wedstrijd! Kijken uit naar de volgende! @BelRedDevils! 🇧🇪👍🏼#BRABEL #RedTogether #Belgium #WorldCup Belgian Royal Palace(@ MonarchieBe) link

Op Facebook had het koninklijke gezin voorafgaande aan de kwartfinale ook al de Rode Duivels aangemoedigd. "We staan achter jullie", staat er bij een foto van het koninklijke gezin. De kinderen prinses Elisabeth, prins Gabriël, prins Emmanuel en prinses Eléonore staan er alle vier op met een rode voetbalsjaal.

Wij staan allen achter jullie! Go #BelRedDevils! 🇧🇪🤞🏼#BELBRA #RedTogether #Belgium #WorldCup pic.twitter.com/hLBVRJmpei Belgian Royal Palace(@ MonarchieBe) link