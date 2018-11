Fiere koning toont zijn schilderij van Elisabeth aan president Macron PHILIPPE GHYSENS

20 november 2018

18u01

Bron: Eigen berichtgeving 1 Royalty Fier als een gieter toont koning Filip het schilderij dat hij van zijn dochter Elisabeth maakte, aan de Franse president Emmanuel Macron. Dat gebeurde tijdens een lunch in het paleis in Brussel, waar Filip en Mathilde met het Franse presidentskoppel over hun kinderen aan de praat raakten.

Afgelopen zomer raakte bekend dat de vorst al enige tijd schilderlessen volgt. Op de nationale feestdag werd het portret dat hij maakte van zijn oom, koning Boudewijn, onthuld. Nu blijkt dat hij ook andere familieleden op het doek vereeuwigd heeft. President Macron en zijn echtgenote Brigitte, die op staatsbezoek zijn in België, kregen de eer om het schilderij van prinses Elisabeth te mogen bewonderen.

De oudste dochter van de koning studeert sinds september in Engeland. Het schilderij is blijkbaar al een tijdje geleden gemaakt of alleszins toch gebaseerd op een minder recente foto van de 17-jarige Elisabeth.