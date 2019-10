Feestje van 133 miljoen en een half miljoen blije criminelen: Japanse keizer Naruhito bestijgt de troon Redactie

22 oktober 2019

00u00 0 Royalty De Japanse keizer Naruhito bestijgt vandaag de troon met een eeuwenoude ceremonie die zal worden bijgewoond door 2.000 gasten uit 194 landen. De 59-jarige Naruhito volgt zijn vader Akihito op nadat die als eerste keizer in twee eeuwen troonsafstand had gedaan. Het wordt een groots feest dat 133 miljoen euro mag kosten en waarbij een half miljoen 'crimineeltjes' gratie krijgen.

"Banzai! Banzai! Banzai!" De doorgaans iets rustigere Japanse premier Shinzo Abe mag het vandaag letterlijk uitschreeuwen als hij zijn nieuwe keizer Naruhito (59) mee inhuldigt. Want het drie keer uitroepen van 'Lang leve de keizer!', met de handen hoog in de lucht, is één van de vele minutieus geregisseerde onderdelen van de keizerlijke kroning. Die ceremonie ademt vooral traditie - geen wonder in de oudste monarchie ter wereld. Zo hoeft Naruhito zich geen zorgen te maken over wat hij zal aantrekken voor de plechtigheid: een oranje gewaad - de kleur van de zon op haar hoogste punt - dat al eeuwenlang door keizers gedragen wordt, en een opmerkelijk zwart hoofddeksel van liefst 60 centimeter hoog: de kanmuri.

Acht trucks voor troon

Naruhito mag zich dan op de gigantische takamikuro hijsen, de Chrysantentroon die zowat een jaar geleden al vanuit Kyoto naar hoofdstad Tokio werd gebracht. In acht vrachtwagens, want het ding weegt 8 ton en is 6 meter hoog. Naast hem prijken twee heilige schatten, een zwaard en een juweel. Het idee was dat de keizer en zijn vrouw Masako na de plechtigheid door de straten van Tokio zouden worden rondgereden in een open auto, een Toyota Century van 680.000 euro. Dat tochtje werd echter uitgesteld vanwege tyfoon Hagibis die recent over het land is geraasd.

Ook voor gewone stervelingen is er reden tot vieren: voor de gelegenheid krijgen 550.000 mensen keizerlijke gratie. Het gaat om mensen die bijvoorbeeld een boete kregen voor een verkeersovertreding of kleine criminele feiten pleegden. Voor alle opvolgingsplechtigheden is omgerekend 133 miljoen euro uitgetrokken.

Morgen houdt het keizerlijk paar voor de koninklijke gasten een theefeest. Ook onze koning Filip en koningin Mathilde zullen daarbij aanwezig zijn. Het wordt voor hen een blij weerzien nadat ze in 2016, naar aanleiding van de 150ste verjaardag van de Japans-Belgische vriendschapsrelaties, in Japan zowel keizer Akihito als diens opvolger Naruhito ontmoetten. In totaal komen afgevaardigden van 194 landen naar Tokio. Queen Elizabeth van het Verenigd Koninkrijk zal er niet zijn - zij stuurt haar zoon Charles. Ze kent Naruhito wel, van toen hij jong was. Op zijn 18de trok die naar de universiteit van Oxford en tijdens die drie jaar daar reisde hij door Europa. Hij ging skiën met prins Hans-Adam van Liechtenstein, maakte zeiltochtjes met de Nederlandse Beatrix en ontmoette dus ook Elizabeth. Naruhito was verbaasd toen hij zag hoe de Queen zélf thee inschonk en sandwiches serveerde.

Overspannen

Ook met het Nederlandse koningspaar heeft de kersverse Japanse keizer een -innige band. In 1993 trouwde de toen 33-jarige Naruhito met Masako Owada, een diplomate op het Japanse buitenlandministerie. Acht jaar na hun huwelijk, in 2001, kregen ze een dochtertje: Aiko. Toen het prinsesje vijf was, raakte haar moeder overspannen door de psychische druk en de strakke etiquette aan het Japanse hof. De contacten uit Naruhito's studietijd kwamen van pas: de Nederlandse koninklijke familie stelde voor om enige tijd in Kasteel Het Oude Loo te komen logeren, in de buurt van Apeldoorn. Daar deden Naruhito en Masako zes weken aan een royale vorm van couchsurfing.