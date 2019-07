FBI wil Britse prins Andrew verhoren na beschuldigingen in zedenzaak KD

22 juli 2019

09u17

Bron: Telegraaf 0 Royalty De zaak rond zedendelinquent Jeffrey Epstein houdt het Verenigd Koninkrijk in de ban nu prins Andrew, de zoon van koningin Elizabeth II, bij het schandaal betrokken wordt. De prins wordt ervan verdacht enkele onsmakelijke dingen gedaan te hebben met minderjarige vrouwen. De FBI wil de prins verhoren. Dat schrijft De Telegraaf.

Dat prins Andrew en Jeffrey vrienden zijn, is geweten. Of Andrew ook iets te maken heeft met de vieze zaakjes van zijn goede vriend, blijft een vraag. Daarom wil de FBI de prins zo snel mogelijk op de rooster leggen. De façade rond Jeffrey Epstein - die bestond uit alles wat gelijkstond aan succes en filantropie - viel een tijd geleden al. Een wereld van vrouwenmisbruik en perversiteit werd blootgelegd. In 2008 werd hij al veroordeeld vanwege het hebben van intieme omgang met minstens veertig minderjarige vrouwen. Hij sloot toen een deal met justitie en verbleef uiteindelijk maar iets meer dan een jaar achter slot en grendel. Na zijn straf ging Epstein door met zijn praktijken.

Eén van zijn slachtoffers, Virginia Giuffre, die inmiddels 35 is, besloot de man aan te klagen. De vrouw zegt tussen haar vijftiende en zeventiende levensjaar tientallen keren verkracht te zijn door zowel Epstein als zijn vrienden. Ook prins Andrew zou drie keer seks gehad hebben met het meisje toen ze amper 17 jaar was. De prins kan niet ontkennen dat hij Virginia in die periode kende, want ze werden samen gefotografeerd. Dat hij haar ooit misbruikt heeft, ontkent hij wel in alle toonaarden. In het kader van het Epstein-onderzoek wil de Amerikaanse FBI nu in gesprek met Andrew. Prins of niet, de royal zal naar alle waarschijnlijkheid moeten meewerken met de FBI.