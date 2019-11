FBI heeft vrouw gevonden die kan getuigen tegen prins Andrew: “Hij heeft mijn borsten vastgegrepen” MVO

26 november 2019

14u00 0 Royalty De FBI heeft een getuige teruggevonden die het kan opnemen tegen prins Andrew. Johanna Sjoberg (39), die beweert dat de prins haar bij de borsten greep toen ze 21 was, trekt binnenkort misschien naar de rechtszaal. De vrouw werd gisteren voor het eerst in tien jaar weer in het openbaar gezien.

Johanna zou bereid zijn om onder eed te getuigen tegen Andrew. Ze wil de politie bovendien alles vertellen dat ze weet over de vriendschap tussen de Hertog van York en pedofiel Jeffrey Epstein, van wie ze zelf ook het slachtoffer werd. Deze week werd de vrouw voor het eerst in tien jaar tijd weer in het openbaar gespot. Het is de eerste keer dat de Britse media haar konden fotograferen sinds ze Andrew al die jaren geleden beschuldigde van seksueel ongewenst gedrag.

Sjoberg is woonachtig in Amerika, meer bepaald in de staat Maine. Ze is al het tweede slachtoffer van Epstein dat beweert dat ze ook werd lastiggevallen door de Britse prins, toen hij in New York op bezoek was in de villa van de miljardair. Toen het voorval gebeurde in 2001 was Johanna 21 jaar oud. Ze studeerde aan de Palm Beach Universiteit, en werd door Epstein opgetrommeld om Andrew “te entertainen”.

De getuigenis van Johanna, tien jaar geleden, zou ook kroongetuige Virginia Roberts ertoe hebben aangezet om aangifte te doen van haar eigen aanvaring met Andrew. Virginia beweert dat de man haar drie keer tot seks dwong, toen ze nog maar 17 jaar was.

Afgelopen

Royalty-experts menen dat het “absoluut is afgelopen” met prins Andrew. Hij probeerde zijn vel nog te redden in een openhartig interview met de BBC, maar dat draaide helemaal anders uit dan hij verwacht had. Door zijn vele zuchten en twijfelachtige verklaringen, keerde het Britse publiek volledig tegen hem. Ondertussen werd hij door Buckingham Palace al van zijn openbare functies ontheven. Ook bij alle goede doelen en andere organisaties waar hij onderdeel van uitmaakte, stapte hij in alle stilte op.

Niet alleen moet de prins zijn kantoor in Buckingham Palace verlaten, nu hij uit zijn functies ontheven is, wordt ook zijn zestigste verjaardagsfeestje niet meer gehouden. The Sunday Times onthult dat er plannen waren voor een groots feest in februari, maar die zouden geannuleerd zijn. In de plaats komt er een simpel familiediner.

In hetzelfde artikel wordt bekend gemaakt dat 51 procent van de ondervraagde Britten vindt dat Andrew niet meer aanwezig mag zijn bij koninklijke aangelegenheden. Bij Herdenkingszondag en de verjaardag van Elizabeth zou de prins niet meer op het balkon moeten staan, vindt de meerderheid.

