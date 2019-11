Fans en Britse pers weten het zeker: Meghan Markle is opnieuw zwanger SDE

12 november 2019

20u00 0 Royalty Baby Archie is nog maar zes maanden oud, maar toch zijn royaltywatchers ervan overtuigd dat het jongetje er binnenkort een broertje of zusje bijkrijgt. Mama Meghan Markle (38) zou namelijk opnieuw zwanger zijn.

Meghan Markle en haar echtgenoot, prins Harry, worden overal waar ze komen nauwlettend in de gaten gehouden. Vooral alles wat Meghan doet en zegt, wordt met argusogen bekeken. Elke kleine verandering in haar gedrag of uiterlijk wordt meteen geanalyseerd. En nu is het eindelijk zover, denken royaltywatchers: de hertogin van Sussex is opnieuw zwanger. Een half jaar na de geboorte van zoontje Archie.

Natuurlijk komen die geruchten niet uit het niets. Fans en Britse media analyseerden een hoop foto’s en beelden van het koninklijke koppel en kwamen met de volgende theorieën.

De handen en de kledij

Dit weekend was Meghan te gast op het Festival of Remembrance in de Royal Albert Hall. Aandachtige fans merkten op dat de hertogin een jurk droeg die niet echt haar gebruikelijke stijl was, met een rok die net boven haar taille wat wijder uitliep. Maar wat nog opvallender was: Meghan hield regelmatig haar hand op haar buik. Iets wat ze ook tijdens haar zwangerschap van Archie regelmatig deed. Ook op het huwelijk van prinses Eugenie koos Meghan voor een ruime blauwe jurk, terwijl ze normaal gezien voor iets strakkere exemplaren kiest.

Harry’s opmerkingen

Vorige week brachten Harry en Meghan een bezoekje aan militaire families. Verschillende mensen met wie de prins praatten, merkten op dat hij wel érg geïnteresseerd was in de geheimen van families met twee kinderen. “Harry was bijzonder geïnteresseerd in hoe het gaat met een tweede kindje, omdat wij al oudere kinderen hebben”, deelde Susie Stringfellow mee aan Forces Network. “We probeerden hem aan te moedigen om ook nog een tweede kindje te nemen.”

Meghans haar

Wanneer Meghan in het openbaar verschijnt, zijn haar haren vaak opgestoken in een dotje, of draagt ze ze in losse krullen. Maar drie weken geleden, bij een bezoekje aan de universiteit van Loughborough, werd Meghan gezien met een erg steil kapsel - voor het eerst sinds haar huwelijk met Harry, zoals Cosmopolitan opmerkt. Een trucje dat ze van haar schoonzus Kate leerde, denkt een politiek journalist van de London Evening Standard: net voordat Kate een zwangerschap ging aankondigen, veranderde ze van kapsel, zodat mensen zich op haar haar zouden concentreren, en niet op haar buik.

De renovatie

Een nieuwe baby vraagt ook een nieuwe babykamer. In augustus waren Meghan en prins Harry druk aan het renoveren in Adelaide Cottage, meldt The Mirror. Het koppel zou daar full-time gaan wonen, en dus moet het huis aan al hun wensen voldoen. En volgens OK! Magazine lag de focus van de renovatie op twee kinderkamers met “veel ruimte” voor Meghans moeder om te verblijven en te helpen wanneer de baby komt.

Het familiebezoek

In augustus reisde Meghan helemaal alleen af naar Toronto om er haar beste vriendin, Jessica Mulroney, en haar moeder, Doria Ragland, te bezoeken. Dat schrijft Marie Claire. Mogelijk zou de hertogin tijdens dat bezoekje haar vrienden en familie persoonlijk op de hoogte hebben gebracht van haar zwangerschap.

De auto

Diezelfde maand verkocht prins Harry zijn oude Audi, schrijft de BBC. Op zoek naar een iets ruimere en gezinsvriendelijke auto?

Harry’s lichaamstaal

Lichaamstaalexpert Judi James analyseerde Harry’s lichaamstaal op het huwelijk van prinses Eugenie en vond enkele opvallende dingen, zegt ze in de Daily Mail. Zo zou Harry regelmatig zijn hand op Meghans rug gelegd hebben - iets wat toekomstige vaders vaak doen als ze zich beschermend willen opstellen. En Harry legt zelf ook zijn hand op zijn buik, waarmee hij onbewust Meghans zwangerschap zou kunnen nabootsen. Volgens de krant zou het koppel de familie op dat moment - tijdens de huwelijksreceptie - op de hoogte hebben gebracht van de zwangerschap.