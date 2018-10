Fan in tranen na knuffel van Prins Harry Redactie

19 oktober 2018

10u38 0

Een vrouw barstte in tranen uit nadat ze werd omhelsd door de Britse prins Harry tijdens zijn bezoek aan Melbourne. De fan India Brown vertelde de lokale media dat ze al van de koninklijke familie houdt sinds ze acht jaar oud was en ze overweldigd was door het gebaar.