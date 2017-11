Familieleden Meghan Markle van plan naar koninklijke bruiloft te komen, ook als ze niet uitgenodigd zijn Koen Van De Sype

11u08

Bron: US Weekly, The Sun, Daily Mail

Royalty Het is een vraag die velen waarschijnlijk stellen: zal de familie van actrice Meghan Markle (36) uitgenodigd worden voor haar huwelijk met de Britse prins Harry (33) volgend jaar of niet? En zal iederéén welkom zijn? Ook haar vervreemde halfzus die zich al erg negatief over haar uitliet en haar halfbroer die begin dit jaar nog in de cel zat? Het is afwachten, maar enkele familieleden hebben al gezegd te zullen opdagen, of ze nu uitgenodigd zijn of niet.

De ouders van Markle – met wie ze een goede band heeft – lijken er alvast bij te zullen zijn. Hoewel ze de scheiding aanvroegen toen hun dochter pas zes was, stuurden Thomas Markle (73) en Doria Ragland (61) gisteren een gezamenlijke mededeling de wereld in dat ze “erg blij” waren voor Meghan en Harry. “We wensen hen een leven vol geluk en kijken uit naar hun toekomst samen.” Welke rol ze precies zullen spelen en of haar vader haar naar het altaar zal brengen, is nog niet duidelijk.

Egoïstisch

Of ook haar halfzus en halfbroer een uitnodiging krijgen, is veel minder zeker. Samantha Grant (53) – die zich intussen weer Samantha Markle noemt – zette haar jongere halfzus enkele maanden geleden nog weg als “narcistisch”, “egoïstisch” en “iemand die oppervlakkig is en hoger op de sociale ladder wil”. Die toon veranderde toen het huwelijk werd aangekondigd. “Ze is zo lief en charmant”, klonk het gisteren plots in de Britse pers. “Ze ziet er ongelofelijk gelukkig uit. En gewoon om wie Harry is als persoon, daarom niet omdat hij van koninklijken bloede is.” (lees hieronder verder)

RV Samantha Grant.

Hoewel ze naar eigen zeggen niet zeker is van een invitatie, solliciteerde ze er in het Amerikaanse magazine US Weekly openlijk naar. “Ik zou zeker gaan als ik uitgenodigd werd”, klinkt het. “Het zou wel een uitdaging zijn in een rolstoel (Samantha heeft MS, red.), maar ik zou het geweldig vinden om erbij te zijn en haar te tonen hoeveel ik van haar hou en hoe blij ik voor haar ben.”

Complex

Andere leden van haar uitgebreide en complexe familie wachten dan weer de invitatie niet af. “Ik denk dat ik sowieso naar het Verenigd Koninkrijk ga voor het huwelijk, zelfs al word ik niet uitgenodigd. Ik ben helemaal in de wolken”, klonk het gisteren onder meer bij TJ Dooley (26) uit Oregon - een neef van Meghan - in de Britse krant The Sun.