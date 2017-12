Explosief bij Buckingham Palace onschadelijk gemaakt MVO

Bron: ANP 0 AP Buckingham Place Royalty Groot alarm was er donderdagavond laat in de Britse hoofdstad Londen toen achter Buckingham Palace, het paleis van koningin Elizabeth, een verdachte auto bleek te zijn geparkeerd. De omgeving was enige uren afgezet.

De explosieven opruimingsdienst heeft met een controleerde ontploffing de auto onschadelijk gemaakt. Er zijn geen slachtoffers gemeld. Of er sprake was een mogelijke aanslag is niet bekendgemaakt.

Koningin Elizabeth heeft waarschijnlijk geen last heeft gehad van de commotie. Ze was eerder donderdag vertrokken uit het paleis en begonnen aan haar kerstvakantie, die ze traditiegetrouw doorbrengt op het landgoed Sandringham in het graafschap Norfolk.

Ze blijft samen met prins Philip doorgaans tot de eerste week van februari op het winterverblijf. Daar gedenkt ze haar vader koning George VI, die op 6 februari 1952 op het landgoed overleed. Na zijn overlijden werd Elizabeth automatisch koningin.