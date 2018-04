Exotische wittebroodsweken voor Harry en Meghan of toch liever een korte citytrip? IB

18 april 2018

01u00

Nu het huwelijk tussen de Britse prins Harry en voormalig actrice Meghan Markle vaststaat op 19 mei, is de grote vraag waar het koppel hun wittebroodsweken gaat vieren. Volgens ingewijden zijn er twee mogelijkheden.

Op 19 mei stappen de 33-jarige prins Harry en de 36-jarige Meghan Markle in het huwelijk. De viering vindt plaats in de St. George’s Chapel op Windsor Castle. Waar het koppel daarna naartoe zou reizen om ongestoord van hun eerste weken als getrouwd stel van elkaar te genieten, was tot voor kort een groot geheim.

Ingewijden hebben nu toch een tipje van de sluier opgelicht. Volgens bronnen dicht bij het koninklijk paar, zal het stel afreizen naar Namibië in het zuidwesten van Afrika. Dat meldt Travel + Leisure. Het is bekend dat Meghan en Harry een liefde voor Afrika delen. Na twee dates reisde Meghan in 2016 al met Harry naar Botswana en een jaar later deden ze dat tripje nog eens over om Meghan’s verjaardag te vieren.

Namibië heeft een grote cheetahpopulatie en staat bekend om de prachtige safari’s die je er kan maken. Het is een van de dunst bevolkte landen ter wereld, dus zullen de prins en zijn vrouw er ook van enige privacy kunnen genieten. Tot slot maakt het land ook deel uit van de Commonwealth, waar Harry sinds kort Junior Ambassador van is.

Of toch Dublin?

Naast een huwelijksreis naar Namibië wordt er ook gespeculeerd over een kort tripje, een ‘mini-moon’ naar Dublin. Harry is nog nooit in Ierland geweest, Meghan slechts een keer. Het gerucht gaat immers dat de Britse koningin aan het overwegen is om het jonge koppel hertog en hertogin te maken van het Noord-Ierse hertogdom Connaught als huwelijkscadeau, zoals ze William en Kate het hertogdom van Cambridge cadeau deed.